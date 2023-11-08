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TARİŞ zeytinyağı alım fiyatını açıkladı

TARİŞ Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanı Hilmi Sürek, 2023-2024 sezonu zeytinyağı alım fiyatını kilogram başına 295 lira olarak belirlediklerini bildirdi.

08 Kasım 2023 | 12:15
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TARİŞ zeytinyağı alım fiyatını açıkladı

Sürek, yaptığı yazılı açıklamada, ürün alım fiyatının üreticinin alın terinin karşılığını alabilmesi ve ürünün değerini bulması açısından önemli olduğunu ifade etti.

Açıkladıkları fiyatın piyasada belirleyici olacağını belirten Sürek, şunları kaydetti:

"İçinde bulunduğumuz sezonda kaliteli ve gerçek zeytinyağına ulaşmak herkes için büyük önem taşıyacaktır. Her zaman olduğu gibi Birliğimizin en önemli hedefi üreticiden aldığı kaliteli zeytinyağını güvenli şekilde tüketiciyle buluşturmaktır. Sezon içinde piyasa hareketlerini ve fiyat gelişmelerini izleyerek gerekirse yeni düzenlemeler yapacağız."

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