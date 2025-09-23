Türkiye'nin tek zincir deniz mahsulleri restoranı Sur Balık 20. yaşını kutluyor

2005 yılından bu yana hizmet veren ve adını İstanbul’un tarihi surlarından alan Sur Balık, geleneksel Türk damak tadıyla deniz ürünlerini harmanlayarak sunduğu kendine özgü lezzetleriyle, sektörde 20 yılı geride bıraktı. Şirketten yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Kurulduğu günden bu yana mevsiminde tazelenen menüsü ve değişmeyen özeni ile Sur Balık, sadece bir restoran değil; bir yaşam kültürü haline geldi. Günlük taze balıklarıyla, sürdürülebilir ürün anlayışıyla ve ustalarının özel reçeteleriyle büyüyen Sur Balık, 7 farklı lokasyonda binlerce misafire ev sahipliği yapıyor. Sur Balık; İstanbul’da Sarayburnu, Arnavutköy ve Cihangir, Ankara’da Çankaya, Aydın’da Kuşadası, Nevşehir’de Avanos ve yurt dışında Dubai şubeleriyle 7 farklı lokasyonda hizmet veren tek balık zinciri olarak öne çıkıyor."

