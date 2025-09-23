ARA
DOLAR
41,41
0,10%
DOLAR
EURO
48,92
0,19%
EURO
GRAM ALTIN
5027,19
0,88%
GRAM ALTIN
BIST 100
11331,75
-1,19%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Gıda
  • Türkiye'nin tek zincir deniz mahsulleri restoranı Sur Balık 20. yaşını kutluyor

Türkiye'nin tek zincir deniz mahsulleri restoranı Sur Balık 20. yaşını kutluyor

Türkiye’nin ilk ve tek zincir deniz mahsulleri restoranı Sur Balık, 20. yılını kutluyor. 2005 yılında İstanbul Sarayburnu’nda başlayan yolculuk, bugün 7 farklı şubede devam ediyor.


Türkiye'nin tek zincir deniz mahsulleri restoranı Sur Balık 20. yaşını kutluyor

2005 yılından bu yana hizmet veren ve adını İstanbul’un tarihi surlarından alan Sur Balık, geleneksel Türk damak tadıyla deniz ürünlerini harmanlayarak sunduğu kendine özgü lezzetleriyle, sektörde 20 yılı geride bıraktı. Şirketten yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Kurulduğu günden bu yana mevsiminde tazelenen menüsü ve değişmeyen özeni ile Sur Balık, sadece bir restoran değil; bir yaşam kültürü haline geldi. Günlük taze balıklarıyla, sürdürülebilir ürün anlayışıyla ve ustalarının özel reçeteleriyle büyüyen Sur Balık, 7 farklı lokasyonda binlerce misafire ev sahipliği yapıyor. Sur Balık; İstanbul’da Sarayburnu, Arnavutköy ve Cihangir, Ankara’da Çankaya, Aydın’da Kuşadası, Nevşehir’de Avanos ve yurt dışında Dubai şubeleriyle 7 farklı lokasyonda hizmet veren tek balık zinciri olarak öne çıkıyor."
 

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL