Online pazar yeri GittiGidiyor, KOBİ’leri e-ihracatla yurtdışına açıyor. e-İhracatın yerli üreticiler ve markalar için dijitalleşmenin en fazla verim sağlayacağı alanlardan biri olduğunu söyleyen GittiGidiyor Genel Müdürü, eBay MENA Bölge Direktörü ve TOBB E-Ticaret Meclisi Başkanı Öget Kantarcı, “e-ihracat, ekonomimizi canlandıracak son derece önemli bir atılım alanı. Yıl sonuna kadar en az 2 bin satıcımızı e-İhracata başlatmayı planlıyoruz” diyor.

AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN

asakarya@ekonomist.com.tr

GittiGidiyor, Türkiye’nin ilk online pazaryeri olarak 2001 yılında kuruldu. Milyonlarca ürüne ev sahipliği yapan GittiGidiyor, 2011 yılında küresel sektöre öncülük eden e-Tica-ret liderlerinden eBay’in çatısı altına girdi.

Bugün 100 bin satıcısı ve 28 milyon kayıtlı kullanıcısı bulunan GittiGidiyor’da 50 kategoride 15 milyonu aşkın ürün kullanıcılarla buluşuyor. Platform KOBİ ve bireysel satıcıların yanı sıra yerli ve yabancı yüzlerce büyük markanın mağazalarına ev sahipliği yapıyor.

Ticarette fırsat eşitliği sağlayan GittiGidiyor herkes için yeni iş olanakları yaratıyor. Evde ürettiğini satmak isteyenleri, kendi mağazasındaki ürünleri online dünyaya açmayı hayal edenleri, büyük markalarla aynı platformda milyonlarca kullanıcıyla buluşturuyor.

e-İhracatın yerli üreticiler ve markalar için dijitalleşmenin en fazla verim sağlayacağı alanlardan biri olduğunu söyleyen GittiGidiyor Genel Müdürü, eBay MENA Bölge Direktörü ve TOBB E-Ticaret Meclisi Başkanı Öget Kantarcı’yla şirketin hedeflerini ve e-İhracat stratejisini konuştuk.

2019 yılını ne kadarlık büyümeyle kapattınız? 2020 hedefiniz nedir?

GittiGidiyor olarak 2019’u yüzde 30 büyüme ile kapattık. Bir eBay şirketi olarak, global bir platform olma yolunda adımlarımızın hızlanacağı 2020 yılında yüzde 40 büyütmeyi hedefliyoruz.

Ayrıca önümüzdeki dönemde ürün envanterimizi daha da genişletip daha fazla KOBİ ve klasik perakendeciyi sistemimize katmaya devam edeceğiz. Türkiye’de e-Ticareti büyütmek adına gidecek daha çok yolumuz var. Önümüzdeki yıllarda e-İhracatın da etkisiyle büyüme ivmemiz daha da yükselecek.

Sitenizde kaç satıcı ve kayıtlı üye var? 2020 yılında kaça çıkartmayı hedefliyorsunuz?

2019 yılında ekosistemimize 5 milyon yeni kullanıcı katıldı. Böylece 2019’u 28 milyon kayıtlı üye ile kapattık. Ayrıca 100 bin satıcımız 50’den fazla kategoride 15 milyon ürünü kullanıcılarımız ile buluşturuyor. 2020 yılında bu rakamları daha da üst seviyelere çıkarmayı hedefliyoruz.

Öncelikle şirket olarak dijital dönüşüm yolculuğunuzdan bahsedebilir misiniz?

Bir e-Ticaret şirketi olarak hali hazırda DNA’sında “dijital” olan bir şirketiz. 19 yıl önce ülkemizi ilk online pazaryeriyle tanıştırırken de dijitalleş-meye liderlik ediyorduk, bugün de aynı liderlik ruhuyla

sektörümüze yön vermeye devam ediyoruz.

Şirketlerin dijital dönüşüm yolculuğuna nasıl bir katkı sağlıyorsunuz?

KOBİ’lerimizin bulundukları sektörlerde verimli büyüyebilmeleri ve dijitalleşen dünyaya uyum sağlayabilmeleri için entegrasyon ve eğitim projelerine ağırlık veriyoruz. e-Ticarete adım atanların ve online mağazalarıyla Türkiye’nin dört bir tarafına 7/24 ulaşabilmenin avantajlarını keşfedenlerin hikâyelerini, bu konuda harekete geçmek isteyen herkes için örnek olarak sunmak amacıyla ‘İlham Veren Satıcı Hikâyeleri’ projemizi hayata geçirdik.

Ayrıca klasik perakendecilerin de e-Ticarette yerini almasının son derece önemli olduğunu biliyor ve işlerini online kanala taşıyabilmeleri için çalışmalar yürütüyoruz. Sadece klasik perakendecilerin değil, e-Ticarette faaliyetleri olan tüm markaların GittiGidiyor’da mağaza açmasını sağlayarak onların da işlerini büyütmelerine katkıda bulunuyoruz.

e-İhracat son dönemde önemli bir gündem konusu. Bu konuda yaptığınız çalışmalardan bahsedebilir misiniz?

e-İhracat, yerli üreticilerimiz ve markalarımız için dijitalleşmenin en fazla verim sağlayacağı alan. e-Ti-caret sahip olduğu potansiyelle ülke ekonomisi açısından ciddi gelişmeler vadederken, aynı zamanda e-İhracat da markalarımızı ve KOBİ’lerimizi geleceğe taşıyacak önemli bir ihtiyaç olarak dikkat çekiyor. E-İh-racat, ekonomimizi canlandıracak son derece önemli bir atılım alanı. Türkiye, ürünlerini e-İhracatla hızlı, kolay ve güvenli bir biçimde tüm dünyaya sunabilir. 2018’de Derimod ve Defacto gibi önemli markalarımızın ürünlerini yurtdışında listeleyerek e-İhracat atılımını gerçekleştirdik. Türk ürünlerini eBay üzerinden 190 ülkede 183 milyon kullanıcıyla buluşturduk. Özellikle Almanya, ABD ve İngiltere’nin Türk ürünlerine ilgisi oldukça yüksek. Şu an en fazla talep ev tekstili, mutfak ürünleri ve ayakkabı kategorilerine geliyor.

Kaç şirkete e-İhracat konusunda destek oldunuz? 2020 hedefiniz nedir?

2020’ye en az bin satıcımızın e-İhracata başlaması hedefiyle girdik. Ancak beklediğimizden daha hızlı ilerliyoruz. An itibarıyla 800 satıcımız 50 binden fazla ürünü GittiGidiyor’da listeleyerek eBay üzerinden e-İhracat yapıyor. Biz de hedefimizi katladık ve yıl sonuna kadar en az 2 bin satıcımızı e-İhracata başlatmayı planlıyoruz. e-İhracat yeni bir yolculuk. Markalarımız ve KOBİ’leri-mizle el ele yatırıma devam edip zamanla çok daha önemli sonuçlar alacağımıza biliyoruz.

Dijital dönüşüm şirketlere verimlilik artışı konusunda nasıl bir katkı sağlıyor?

Aklımıza gelebilecek hemen her alanda yarattığı dönüştürücü sonuçlarla karşımıza çıkan teknoloji, son derece büyük bir hızla hem iş yapış şekillerini hem de yaşamı kavrayış biçimimizi etkiliyor. Yapay zeka ve nesnelerin interneti gibi gelişmelerin yakın gelecekte ulaşımdan iletişim ve haberleşmeye, alışverişten kişilerin güvenliğine kadar pek çok alanda insan hayatını kolaylaştırması öngörülüyor.

Teknoloji birçok kalıplaşmış iş yapış şeklini radikal bir şekilde değiştiriyor. Önümüzdeki dönemde bu dönüşümün çok farklı iş yapış biçimleri ortaya çıkaracağını düşünüyorum. Dijitalleşmeyle birlikte kolaylaşan iş süreçleri, ortaya çıkan esnek çalışma koşulları beraberinde çalışan mutluluğunu da getiriyor. Böylece verimlilik de artıyor.

Öyle ki, Warwick Üniversitesi’nin gerçekleştirdiği bir araştırmaya göre çalıştığı şirkette mutlu olanlar yüzde 12 daha verimli bir şekilde çalışıyor. Dolayısıyla var olan süreçlerimizi hem çalışanlarımızı mutlu etmek hem de iş geliştirme tarafında trendleri belirlemek adına daha da geliştirmeye devam edeceğiz.

e-Fatura konusunda ne gibi değişiklikler yaptınız? Size ne gibi katkıları oldu?

GittiGidiyor olarak 2014 yılından beri e-Fatura sistemini kullanıyoruz. Sektörde bu değişikliği yapan öncü firmalardan biriyiz. Tüm süreçlerimiz gibi faturalaşmada da dijitalleşmenin yarattığı faydadan memnunuz.

“BÜYÜK VERİ VE YAPAY ZEKAYA YATIRIM YAPIYORUZ”

DENEYİMİ İYİLEŞTİRİYOR

Önümüzdeki dönemde de büyük veri ve yapay zekâya yatırım yapmayı sürdürerek kullanıcılarımızı en iyi online alışveriş deneyimiyle buluşturmayı sürdürecek projelere imza atacağız. Diğer yandan kullanıcılar günümüzde anlaşılmak, hayatlarını kolaylaştıracak akıllı bir yapıdan hizmet almak istiyor. Dolayısıyla yapay zekâdan faydalanarak müşteri deneyiminin iyileştirilmesi, sektörümüzde faaliyet gösteren tüm oyuncuların eğilmesi gereken önemli bir alan olarak dikkat çekiyor.

KİŞİYE ÖZEL ALIŞVERİŞ

Biz de son yıllarda teknolojik alanda enerjimizi tamamen büyük veri ve yapay zekânın doğru kullanımına yönlendirdik. Kullanıcılarımızın taleplerini en doğru ve hızlı şekilde anlayıp onlara adeta bir satış danışmanı gibi hizmet vermeye odaklandık. Çeşitli algoritma ve tematik filtrelerle birlikte kişiye özel alışveriş deneyimi sunmaya başladık.