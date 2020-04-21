Aylık 17 milyondan fazla ziyaretçisiyle Türkiye’nin en büyük uçak bileti sitesi olan Enuygun.com‘un CEO’su Çağlar Erol, koronavirüs salgınının turizmi vurmasıyla zorlu bir sürece girdiklerini söylüyor.

Herşeye rağmen 200 kişilik ekipleriyle evden çalışmaya devam ettiklerini anlatan Erol, “Öncelikli amacımız, bu zorlu dönemin ardından planlarımızı aynı hızla sürdürebilmek için tam olarak hazırlıklı olmak” diyor.

LEVENT GÖKMEN DEMİRCİLER

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Koronavirüs salgınının belki de en fazla etkilediği sektör turizm oldu. Ülkelerin sınırlarını kapatmasıyla yurtdışı seyahatler durma noktasına gelirken, salgın nedeni ile yurt içi seyahatlerde de felç yaşanıyor. Kurduğu Cember.net’in XING tarafından satın alınmasının ardından 2008 yılında Enuygun.com’u hayata geçiren girişimci Çağlar Erol, bu sıkıntılı dönemi en az hasarla atlatabilmek için stratejik planlarını yaptıklarını söylüyor.

Bir teknooji şirketi olarak 1 gün içinde evden çalışma sistemine geçtiklerini kaydeden Erol, şirketin bu zor süreci nasıl geçirdiğini KOBİ Girişim’e anlattı.

Enuygun.com ne zaman kuruldu? Şirketinizin çalışma alanları neler?

Enuygun.com’u 2008 yılında internet kullanıcılarının farklı hizmet ve servisler için kendilerine en uygun fiyat seçeneklerini bulabilmesi amacıyla kurduk. Özellikle seyahat alanında hızlı bir şekilde büyüyen şirketimiz, bugün ayda 17 milyon ziyaretçisi, 6 milyonun üzerinde uygulama indirmesi ile milyonlarca internet kullanıcısının uçak bileti rezervasyonları için ilk adresi.

İstanbul’da 3, Berlin’de 1 olmak üzere 4 ofisimizdeki 200’e yakın çalışanımızla global online turizm sektörünün önemli oyuncularından biri haline geldik. Bugün Türkiye’de her 100 yurt içi uçak biletinin yaklaşık 10’u Enuygun.com üzerinden satın alınıyor. Wingie markasıyla Türkçe dışında 5 ayrı dilde, dünyanın farklı ülkelerinde binlerce seyahat severe uçak yolculuklarında hizmet veriyoruz.

Uçak bileti dışında hizmetleriniz de var mı?

Otobüs bileti satışına da 2019 yılının mayıs ayında başladık. 2020 yılında otobüs bileti satışlarımızı sadece Türkiye içindeki rotaları değil Avrupa içindeki rotaları da kapsayacak şekilde genişleterek uçak biletinde olduğu gibi bu alanda da globalleşme çalışmalarımıza devam edeceğiz. Örneğin, 2020 yılında havaalanı olmayan Kırşehir’den yine havaalanı olmayan Pompei’ye gitmek isteyen bir kişi Enuygun.com’dan hem uçak bileti hem otobüs biletini alabilecek. Ayrıca yine 2019 yılında otel servisimizi de hayata geçirdik.

Hizmet verdiğimiz diğer tüm alanlarda yaptığımız gibi, bu servisimizde de kullanıcılarımızın kendileri için en uygun seçeneği, en doğru bilgilerle, en uygun fiyatla almalarını sağlamak için çalışıyoruz. Yeni girdiğimiz ve oldukça rekabetçi olan bu pazarda da ilk birkaç ayın sonunda çok güzel noktalara geldik.

Bu segmentteki büyüme de oldukça memnuniyet verici. Seyahat eden kitle, aynı platform üzerinden güvendiği markadan güvenilir fiyatlarla otelini seçmeyi tercih ediyor. Önümüzdeki yıl uçak bileti, otel ve otobüs bileti alanlarında, hem bireysel kullanıcı tarafında, hem de Enuygun.com Kurumsal ürünüyle kurumsal firmalar tarafında hızlı büyüme grafiğimizi sürdüreceğimize eminiz.

“YAŞANTIMIZ ER GEÇ NORMALE DÖNECEK”

“Süreç oldukça zorlu. Bu zorlu dönemde planlı bir şekilde ilerleyerek, tüm dünyayı etkisi altında bırakan bu krizi en az etki ile atlatacağımızı umuyoruz. Yaşantımızın er ya da geç normal seyrine döneceğine yürekten inanıyoruz. Bu konuda bilim insanlarının açıklamalarını takip ediyor, buna göre iş hayatımızı da bu şekilde organize ediyoruz. Dileriz en kısa sürede tüm insanlık olarak koronavirüs konusunu kötü bir anı olarak geride bırakmış oluruz.”

Platformun nasıl çalıştığını anlatabilir misiniz?

Enuygun.com’da en çok övündüğümüz şeylerden biri güçlü teknoloji altyapımız. Platformumuzda herhangi bir uçuş araması yaptığınızda, birçok farklı havayolundan ve GDS (Global Dağıtım Sistemi) diye tanımlanan yapılardan anlık verileri alıyoruz.

Bir güzergâh için onlarca farklı seçeneği çok hızlı bir şekilde bir araya getiriyor, hem fiyat hem de yer açısından en uygun seçenekleri kolayca görmenizi ve seçmenizi sağlıyoruz. Böylece hem birer birer araştırdığınızda belki de aklınıza gelmeyecek uygun seçenekleri görmenizi, hem de çoğu zaman anlamlı fiyat avantajları yakalamanızı sağlıyoruz.

Geçtiğimiz sene Türkiye’de ilk kez Enuygun.com olarak hayata geçirdiğimiz Akıllı Aktarma sektörün geleceğine yön verecek bir teknoloji. Akıllı Aktarma, geliştirdiğimiz teknolojiyle havayollarının anlaşmalarla bağlayamadığı uçuşların eşleştirildiği, böylece gitmek istediğiniz yere aktarmalı olarak yüzde 90’a varan fiyat avantajlarıyla ya da daha kısa sürede uçmanızı sağlayan akıllı bir teknoloji.

2020 hedefleriniz nelerdir?

2020’ye oldukça agresif büyüme hedefleriyle başladık. Ancak kovid-19 tabi ki tüm dünya gibi bizi de etkiledi. Biz bu süreçte büyüme hedeflerimiz çerçevesinde ortaya koyduğumuz projelerimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Öncelikli amacımız, bu zorlu dönemin ardından planlarımızı aynı hızla sürdürebilmek için tam olarak hazırlıklı olmak.

İnsanların evlerine kapandığı bu dönemde iş süreçleriniz nasıl işliyor?

Kovid-19 ile ilgili tüm gelişmeleri büyük bir hassasiyetle yakından takip ediyoruz. Türkiye’de ilk koronavirüs vakası görülmesi itibarıyla, 200 kişilik ekibimizle birlikte, evden çalışmaya başlayarak operasyonumuzu sürdürmeye başladık. Tüm ekibin evden çalışmasını sağlamak yalnızca 1 günümüzü aldı.

Şimdi sadece 4 ofis olarak değil, 200 ayrı ofiste kaldığımız yerden kesintisiz hizmet vermeye devam ediyoruz. Tüm çalışanlarımızla toplantılarımızı bir süreliğine telekonferans ve video konferans şeklinde yapıyoruz. Bir teknoloji şirketi olmanın avantajını bu şekilde kullanıyoruz.

Yeni dönemde seyahat alışkanlıklarında nasıl bir değişim bekliyorsunuz?

Koronavirüs sebebiyle insanların seyahat etmeye çekindikleri bir dönemdeyiz. Hayatımız normale döndükten sonra da bu çekincelerinin bir süre daha devam edeceğini öngörüyoruz. Ancak seyahat çok temel bir ihtiyaç.

Bu zorlu dönemin ardından insanların , daha tedbirli şekilde de olsa, seyahat etmeye yeniden başlayacağına ve sektörün uzun zamandır sürdürdüğü büyüme trendine bu aradan sonra devam edeceğine inanıyoruz. Bir süre için tüm dünyadan insanların yurt dışı tatillerini ertelemesi ve kendi ülkelerinde tatil yapmaları daha büyük olasılık olarak karşımıza çıkıyor. Ancak hepimizin umduğu gibi koronavirüse karşı etkili aşı ve tedavilerin geliştirilmesinin ardından bu trendin de değişeceğine eminiz.