Salgın döneminde cep telefonları ve tabletler aracılığıyla sosyalleşen insanlar için bu cihazların bozulması, tamir dükkanlarının kapalı olması nedeni ile büyük bir soruna dönüştü.

İstanbul’da ev ve ofislere giderek kendi mobil araçları içinde, yerinde tamir hizmeti sağlayan CepteTamir’in CEOsu Ahmet Turgut, bu dönemde işlerinin arttığını söylüyor. Turgut, “2019’da ciromuz bir önceki yıla oranla yüzde 30 büyümüştü. Bu büyümeyi 2020 yılında yüzde 50’nin üzerine taşımayı hedefliyoruz” diyor.

Aram Ekin Duran

eduran@ekonomist.com.tr

Koronavirüs salgını ile birlikte, üç ay öncesine kadar tüketicilerin sorun olarak görmediği pek çok konu hayati bir önem kazandı. Milyonlarca insanın evlerine çekilmesi ile birlikte toplumsal iletişimin önemi hızla arttı. Bu noktada özellikle cep telefonları ve tabletler aracılığıyla sosyalleşen insanlar için bu cihazların bozulması, tamir dükkanlarının kapalı olması nedeni ile büyük bir soruna dönüştü. Ancak girişimcilik ekosistemi, bu soruna da çare bulmakta gecikmedi.

Yeni nesil teknik servis girişimi CepteTamir işte böyle bir girişim. Şirket, koronavirüs döneminde kullanımı çok daha artan cep telefonu ve tabletler için yerinde servis hizmetleri sunuyor. İstanbul’da ev ve ofislere giderek kendi mobil araçları içinde, yerinde tamir hizmeti sağlayan CepteTamir, diğer tüm illere de ücretsiz kargo hizmet veriyor.

CepteTamir CEO’su Ahmet Turgut ile bu girişimi ve gelecek planlarını konuştuk. Sorularımız ve aldığımız yanıtlar şöyle…

Kısaca şirketinizden bahsedebilir misiniz? Ne zaman kuruldu? Nasıl bir fikirle yola çıktınız?

Türkiye’de 2014’te akıllı cihaz sahipliği yüzde 50’ler seviyesindeydi. Bugün bu oran yüzde 90’ları aştı. Sosyal medya ağlarını kullanma, video izleme, oyun oynama gibi aktiviteler için Türk tüketicisi dünya ortalamasının çok üzerinde bir oranda akıllı telefonları tercih ediyor.

CepteTamir işte bundan yola çıkarak 2015 Kasım’da “yeni nesil teknik servis” olarak telefon ve tablet tamirini yerinde, hızlı ve göz önünde yaparak veri güvenliği sağlamak ve zamandan tasarruf etmek üzere İsa Uysal tarafından İTÜ Çekirdek’te kuruldu.

CepteTamir’i 2020 Mart ayında dayanıklı tüketim sektöründe müşteri odaklılık ve satış sonrası hizmetler için üretici marka, teknik servis ve müşteriyi bir uygulama üzerinde bir araya getiren yeni gi-rişimimiz “Servvis” bünyesine kattık. Cep-teTamir kurucusu ve çekirdek ekibiyle tam anlamıyla bir güç birliği içinde CepteTamir’i büyütmeyi hedefliyoruz.

Şirket olarak müşterilerinize ne gibi hizmetler veriyorsunuz?

Pazarın çok büyük dilimini oluşturan 4 ana markanın tamirlerini gerçekleştiriyoruz. Kuruluşumuz itibariyle Türkiye’nin yerinde servis hizmeti veren ilk telefon tamir şirketiyiz. Kullanıcıların çağrı merkezimiz üzerinden başlattığı tamir ihtiyacı sürecini evlerine ya da ofislerine giderek kendi mobil araçlarımız içinde yerinde yaparak tamamlıyoruz.

Diğer yandan Türkiye’nin en hızlı telefon tamircisi olduğumuzu söyleyebilirim. Yetkili serviste tamir süresi ortalama 20 gün iken, biz CepteTamir olarak ekran ve batarya değişimi gibi tamirleri aynı gün, ana kart tamirleri gibi müdahaleleri en fazla 3 iş günü içinde gerçekleştiriyoruz. Kullanıcının en az bir haftayı göze aldığı en basit işlem bile CepteTamir’in servis laboratuvarında 45 dakikada, yerinde servis hizmeti ile 2 saatte çözülüyor. Sektörde 2 yıl garantili hizmet sunan tek markayız.

Kurumsal müşterilere de hizmet veriyor musunuz?

Başarılı modelimiz sayesinde 2017’de bireysel müşterilerin yanı sıra kurumsal firma anlaşmalarına başladık. BKM, Boyner ve Garanti Bankası ile iş anlaşmaları yaptık. Bugüne kadar 150’ye yakın kurumsal müşteriye hizmet verdik. Kurumsal müşterilerimize uzaktan anlık destek sağlıyor, iş süreçlerinin kesintiye uğramasının önüne geçiyoruz.

CepteTamir olarak işimizi yıldan yıla geliştirdik. 2018’de bir servis laboratuvarı kurarak anakart tamiri yapmaya başladık. Ekibimiz uzmanlığı ve deneyimiyle bugün ana kart tamirlerinde sektörün çok üzerinde bir performans ile yüzde 98 başarı oranına sahip. Yerinde servise ek olarak kargo hizmeti ile 81 ilden telefon ve tablet tamiri yapıyoruz.

Küresel virüs salgını işlerinizi nasıl etkiliyor?

Küresel virüs salgını döneminde telefon kullanımı arttığı için ekran kırılmaları sebebiyle ekran değişimi ve pil ömrünün azalması sebebiyle batarya değişimi işlerimizde bir artış oldu. Ancak daha önemlisi şu dönemde değişen telefon kullanım alışkanlıklarının önümüzdeki dönemde CepteTamir’e yansımalarının da olacağını öngörüyoruz. Örneğin e-ticaret hayatımıza daha fazla girdi, kredi kartının online alışverişte kullanımı arttı.

Dolayısıyla mobil kullanım alışkanlıkları da değişti. Cep telefonu kullanım süreleri arttı. Aplikasyon sayısı da arttıkça hafıza yetersizlikleri tecrübe ediyoruz. Öte yandan kalabalık noktalara telefon tamir ettirmek, beklemek yerine evinde, yerinde servis kullanılmaya devam edecek. Sosyal mesafeyi koruyan, temas azaltan çözümler daha çok kullanılacak.

2020 sonuna kadar büyüme hedefiniz nedir?

Türk tüketicileri Avrupa pazarlarından farklı olarak eski telefonlarını yedek tutmaktansa ikinci el olarak satmayı, ya da aile fertlerine vermeyi tercih ediyor. Bu da önümüzdeki dönemde cihaz kullanım sürelerinin uzayacağı, tüketicinin yenisini almaktansa mevcut cihazının arızasını gidererek kullanmaya devam edeceği anlamına geliyor.

Yani cep telefonu tamir pazarının da uzayan kullanım sürelerine paralel olarak büyüyeceğini öngörüyoruz. 2019’da ciromuz bir önceki yıla oranla yüzde 30 büyümüştü. Bu büyümeyi 2020 yılında yüzde 50’nin üzerine taşımayı hedefliyoruz.

CEPTEKORUMA PAKETİ HAZIRLADIK

Klima filtresinden kombi bakımına ve arabanın kilometre bakımına kullandığımız pek çok cihazın bakımını yaparken bir uzvumuz gibi olan cep telefonlarının bakımını aksatıyoruz. Biz de CepteTamir olarak bu kapsamda bireysel ve kurumsal müşterilerimiz için CepteKoruma isimli özel bir paket oluşturduk.

CepteKoruma paketlerini cep telefonunun ömrünü de uzatan, telefon bozulmadan önce önleyici bakım yapan koruma paketi olarak geliştirdik. Paketin içinde muhtemel arıza, kullanıcı hatasından kaynaklanan kırık, ses arızası gibi sorunların çözülmesi ve ömrü uzatmaya yönelik ekran koruma, ses girişinde temizlik, batarya yenileme gibi hizmetler yer alacak. Bu paketleri aynı zamanda kurumsal müşterilerimizin de kullanımına sunuyoruz.

“FARKLI CİHAZ TAMİRLERİNE BAŞLIYORUZ”

Uygulamaya alacağımız en yeni projemiz farklı cihaz tamirleri olacak. CepteTamir yola cep telefonu tamiri ile çıkmıştı ve sonrasında hizmet yelpazesine tablet eklendi. Halihazırda farklı cihazlar için ön çalışma, ekip eğitimleri ve hazırlıklarımızı yapıyoruz. Yakın dönemde farklı cihaz tamirlerine de başlıyoruz.

Çok yeni olarak ikinci elde yenilenmiş telefon satışlarını ceptetamir.com adresinden gerçekleştirmeye başladık. Bunu hem bireysel hem de kurumsal müşterilerimiz için gerçekleştiriyoruz. Aradan geçen 4.5 yılda arızalı telefonları tamir ederek sağladığımız 35 milyon TL’lik tasarruf ile, ekonomiye değer yarattık. 1.5 tona yakın telefon pilini geri dönüşüm merkezlerine göndererek bilinçsizce doğayı kirletmesinin önüne geçtik.