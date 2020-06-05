Değişen ve dönüşen dünyada şirketlerin farklı fikirlere olan ihtiyacı her geçen gün daha da artıyor. Bunun için inovasyonu harekete geçiren kurum kültürünün geliştirilmesi ve organizasyonun her noktasına bunun yayılması gerekiyor. İşte bu noktada kurum içi girişimcilik şirketler için önemli bir katkı sağlıyor.

Şirketler, insan kaynaklarının parlak fikirleri ile inovasyonun sürdürülebilirliğini sağlayarak tüm paydaşları için değer yaratıyor. İnsan kaynağının yaratıcılığı ve yenilikçiliğini teşvik eden bu iş kültürü ile çalışanların bulundukları kuruma bağlılıkları artarken, ortaya çıkan parlak fikirlerle tedarikçilerden iş ortaklarına, müşterilere kadar uzanan ortak değerler yaratılıyor.

Gerek yarışmalar, gerekse kurulan platformlarla çalışanların inovatif projeler üretmesi ve bu projelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.