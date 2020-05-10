İzmir Doğalgaz, lisans sınırları içerisindeki 25 ilçede, 840 bin aboneye doğalgaz dağıtımı yapan bir şirket. Dijital dönüşüm projeleriyle öne çıkan şirket, abonelerine, çözüm ortaklarına ve diğer kurumlara günümüz teknoloji imkânlarını maksimum şekilde kullanarak uzaktan hizmet verebilmeyi hedefliyor.

Levent Gökmen Demirciler

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İzmir Doğalgaz, dağıtım bölgesi sınırlarında, doğalgazın mahalli gaz boru hattı şebekesiyle dağıtım ve nakli faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere 7 Temmuz 2005’te dağıtım lisansı aldı. Şirket, lisans sınırları içerisindeki 25 ilçede, 840 bin aboneye doğalgaz dağıtımı yapıyor.

Dijital dönüşüm projeleriyle abonelerine, çözüm ortaklarına ve diğer kurumlara teknolojiyle uzaktan hizmet verdiklerini belirten İzmir Doğalgaz A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Cebrail Özdemir ile şirketin dijital dönüşüm yolculuğunu konuştuk.

Dijital dönüşüm yolculuğunuz ne zaman başladı?

Dijital dönüşüm yolculuğumuz şirketimizin kuruluşuyla başladı. Dijital yapıya geçmenin sadece teknolojik yatırımların yapıldığı bir süreç olmayıp, yeni iş yapış şekillerinin de adaptasyonunu içeren bir dönüşüm süreci olduğunun farkındayız. 2006’da dört ana başlığı bir araya getirerek entegre bir yönetim sistemi oluşturduk. Bunlar; muhasebe finans, insan kaynakları, stok demirbaş iş emri yönetimi ve coğrafi bilgi sistemleri. Sonraki yıllarda bu dönüşüm sürecini artırarak devam ettirdik.

Dijital dönüşüm konusunda bugüne kadar ne gibi adımlar attınız?

İlk dijital projemizin sayaçların adreste el terminali ile okunması ve fatura çıktısı alınması olduğunu söyleyebilirim. 2012’de online banka tahsilat sistemine geçerek tüketicilerin banka talimatlarıyla; şube, ATM veya mobil uygulamalar üzerinden tüketim faturalarını ödenmesini sağladık. Yine 2012’de iç ve dış yazışmaların takibi için dijital evrak kayıt sistemini kullanmaya başladık.

2014’te e-Fatura, e-Defter uygulamasına geçişten dolayı muhasebe-finans ve insan kaynakları uygulamalarında değişime gidildi. 2017’de çağrı merkezimizde analog yapıdan IP santral teknolojisine dönüşüm yapılarak hizmet kolaylığı ve hız sağlandı.

2018’den itibaren sistemde yapılan geliştirmeler ile tüm yazışmaların imza süreçleri dijital ortamda yönetilmeye başlandı. 2019’da e-Devlet portalı üzerinden abonelik ve fatura sorgulama, müşteri sözleşmesi başvuru ve sonlandırma talepleri abone merkezlerine gelmeden dijital ortam üzerinden yapılabilecek duruma getirildi.

SCADA, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve CC&B projelerinizden bahseder misiniz?

Doğalgaz dağıtım şebekesinin uzaktan kontrol ve gözetlenmesi olarak tanımladığımız SCADA sistemi 2015’te devreye alınarak RMS-A ve müşteri istasyonlarıyla birlikte bölge regülatörleri uzaktan takip ve kontrol edilmeye başlandı.

Basınç düşürme ve ölçüm istasyonlarındaki RTU’larla giriş-çıkış basınçları, anlık tüketim bilgileri, vana pozisyon değişimleri gibi gaz arzında önemli birçok sinyal 7/24 takip ediliyor.

CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) tabanlı olarak geliştirilen şirket içerisinde ve şirket dışındaki müşteriler, işbirliği içerisindeki kurumlarla bilgi paylaşımı yapılabilen bir sistem oluşturduk. Diğer önemli projemiz, dijital dönüşüm müşteri yönetim bilgi sistemleri ve faturalandırma yazılımı.

2017’de uluslararası bir ürün olan Oracle Utilities Customer Care and Billing (CC&B) yazılımı için imzalar atıldı, dünya yazılım devlerinden Wipro ile bu ürünün ilk defa Türkiye’de bir gaz şirketi için uyarlanmasına başlandı. Projede iki farklı ülke, yedi farklı lokas-yonda ortalama altmış kişi çalıştı.

“YENİ PROJELER PLANLIYORUZ”

“Şirketimizin marka değerine katma değer sağlayan CC&B projesi ile birlikte iş zekâsı ve raporlama projesini de geliştirerek, tüm birimlere ve yöneticilere kurum faaliyetleri ve işleyişleri ile ilgili gerçek zamanlı ve geçmiş raporların alınmasına olanak tanıyacak bir sistem kurduk. Bu raporlama sisteminin bu yıl planlanan ikinci fazında, müşteri yönetim bilgi sisteminin birlikte çalıştığı diğer sistemlerinde raporlanabileceği bir veri madenine dönüşümünü gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu yıl dönüşümün diğer bir ayağı olan Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) projesi için çalışmaları başlattık. 2021’de bu projeyi de hayata geçirmeyi hedefliyoruz.”

QNB Finansbank’la yaptığınız işbirliği şirketinize nasıl bir katkı sağladı?

QNB Finansbank gibi bankacılık sektöründe gelenekleri olan, sektöründe pek çok yeniliğe öncülük etmiş bir kurumsal yapıyla iş birliği içerisinde olmak bizlere önemli bir güven duygusu veriyor. Finansal ihtiyaçlarımız için kurumsal ve çalışanlar düzeyinde hızlı ve kolay çözümlerin sunulması bu işbirliğinde bizleri mutlu eden diğer önemli bir faktör.

Şirket olarak hedefimiz evraksız iş süreçleri oluşturmak. Şirket olarak ayda 700 bin adet e-Arşiv fatura üretiyoruz. Bu yıl e-Arşiv fatura uygulamasının zorunlu hale gelmesiyle birlikte yaptığımız araştırmalar sonucunda bu zorlu süreci QNB eFinans ile yönetebileceğimizi gördük. Günlük olarak ürettiğimiz faturalar QNB eFinans portalı aracılığıyla güvenli bir şekilde arşivleniyor. Kullandığımız tüm dijital uygulamaları ile QNB eFinans uygulamasını çok hızlı bir şekilde entegre ederek başarılı sonuçlar elde ettik.

Şirketinizin hizmet ve süreçlerinde kullandığı yeniliklerden bahseder misiniz?

Amacımız dijital dönüşüm projeleriyle vatandaşlarımıza, çözüm ortaklarımıza ve diğer kurum-lara günümüz teknoloji imkânlarını maksimum şekilde kullanarak uzaktan hizmet verebilmek. Kurgumuz abonelerimizin, işbirliği içinde olduğumuz kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarını belirleyerek bu doğrultuda teknoloji yatırımlarımızı yönlendirmek.

Dijital dönüşümün şirketinizin verimliliğine katkısı nasıl oldu?

Kurum içi ve kurumlar arası iş süreçlerimizde dijital ortamda sağladığımız iletişim ve paylaşımlar şirketimize önemli bir verimlilik sağladı. Derecelendirirsek müşteri hizmetleri müdürlüğü, yapım müdürlüğü, şebeke müdürlüğü dijital dönüşümün faydalarını daha çok hissetmiştir.

Dijital dönüşüm konusunda bir ekibiniz var mı?

Kendi bünyemizde bulunan bilgi teknolojileri grubumuz tarafından operasyonel hizmetlerde duyulan ihtiyaçlar karşılanıyor, gerekli düzenleme ve iyileştirmeler yapılıyor. Bununla birlikte bizim de iştiraki olduğumuz Kolin Grup bünyesinde bulunan SUBİLGİ Teknolojileri şirketinden de birçok projede teknoloji desteği alıyoruz. Ayrıca dış kaynaklı çözüm ortaklarımızla da birlikte çalışmalar yapılıyor.

Tüm çalışanların önerilerini toplamak, değerlendirmek ve desteklemek için farklı birim temsilcilerinin yer aldığı AR-GE komisyonu oluşturuldu. Farklı birim temsilcilerinden oluşan bir yazılım komisyonu kuruldu. Bu komisyon, gelen tüm dijital dönüşüm projelerini değerlendiriyor ve önem sırasına göre hayata geçiriyor.