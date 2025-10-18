Kilosu 300 TL'den 100 TL'ye düştü

Samsun’da havaların düzelmesiyle birlikte denize açılan balıkçılar karaya hamsi dolu kasalarla döndü. Durum böyle olunca da birkaç gün öncesine kadar 300 TL’den satılan hamsinin kilosu 100 TL’ye kadar indi. Vatandaşlar fiyatı düşen hamsiye rağbet gösterirken, balıkçılar ise kısa bir zaman dilimi içerisinde 50 kasa hamsi sattıklarını dile getirdi.

"Bu fiyatlar bedava"

Balık fiyatlarının diğer ürünlerle karşılaştırıldığında bedava olduğunu ifade eden balık satıcısı Onurcan Köse, "Yakın zamana kadar hamsinin kilosu 250- TL ile 300 TL arasında satılıyordu. Hamsi, bir süre az oldu. Şu anda ise bol miktarda hamsi var. Bu nedenle kilosu 100 TL’den satılıyor. Vatandaşlar da hamsiye rağbet ediyor. Sezon bu şekilde devam ederse de vatandaşlar hamsiye doyacak. Satışlarımız gayet güzel. Sabahtan öğlene kadar 50 kasa hamsi sattık. Bir 50 kasa daha olsa satardık ancak o kadar hamsimiz yoktu. Hamsinin yanı sıra istavritin, barbunun kilosu 100 TL, mezgidin kilosu 150 TL, çinekop 300 TL, kefal de 150 TL’den satılıyor. Bence bu fiyatlar bedava. Bu fiyatlara memlekette hiçbir şey yok. Balık fiyatları tavuk ve kırmızı et fiyatlarına göre neredeyse bedava denilebilecek seviyede" dedi.

Vatandaşlar da fiyatı 100 TL ile 300 TL arasında değişen balık türlerine hamsi başta olmak üzere rağbet gösterdiler.