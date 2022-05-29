Fikir aşamasındaki girişimlere odaklanan hiBoost, 2022 yılı sonuna kadar toplam sekiz girişime yatırım planlıyor. “Hedefimiz geleceğin unicorn’larım çok erken aşamada keşfetmek” diyen hiBoost ve hiVC CEO’su Bora Şahinoğlu, 2022 yılı sonuna kadar toplam sekiz girişime yatırım planladıklarını belirtiyor.

KOBİ Girişim Mayıs 2022 tarihli sayıdan

High Impact World – hiWorld çatısı altında bulunan girişim geliştirme stüdyosu hiBoost 2021 yılında kuruldu.

Fikir aşamasındaki girişimlere odaklanan hiBoost, startup’lara iş geliştirmeden yatırıma, mentorluktan dağıtım kanallarına ve destek paketlerine kadar pek çok konuda rehberlik ediyor.

Öte yandan girişimlerin yurtdışından fonlanmasına ve yurtdışına açılma yolculuklarına da destek oluyor. hiBoost, şimdiye dek iki girişime yatırım yaptı. Bunlardan biri mikro-birikim ve mikroyatırım uygulaması Yancep oldu. Ardından sosyal astroloji ağı Karma geldi.

2022 yılı sonuna kadar toplam sekiz girişime yatırım planlanıyor. hiBoost yatırım yapmanın yanında beş yıl içinde 80’in üzerinde girişimi bir sonraki aşamaya taşımayı amaçlıyor.

hiBoost ve hiVC CEO’su Bora Şahinoğlu, “Fikir aşamasındaki girişimlerin yolculuklarına eşlik ederek, hayallerini gerçeğe dönüştüren bir girişim geliştirme stüdyosu olarak erken aşama girişimlerin kapı kapı dolaşıp fikirlerine inanan insanları bulmaya çalıştıkları döneme son veriyoruz” diyor.

“Hedefimiz geleceğin unicorn’larım çok erken aşamada keşfetmek” diyen Şahi-noğlu, yeni dönem stratejilerini anlattı.

Kendinizden kısaca bahsedebilir misiniz?

Belçika’da büyüdüm ve tüm eğitim hayatımı orada tamamladım. 1989 yılında Bilgisayar ve İşletme Yüksek Mühendisi olarak Faculte Polytechnique Mons’dan mezun oldum. GIB Group, Carmeuse Europe gibi pek çok uluslararası firmada yönetici kimliğim dışında NETSİS yazılım ve pPazarlama şirketinde CEO olarak görev aldım. Ayrıca dünyadaki ilk mobil servis sağlayıcısı alanında hizmet veren şirketlerden biri olan Tikle’yi kurdum.

Kurumsal hayatımın yanı sıra birçok farklı alanda yatırımcı olarak girişimlerin hayallerine ortak oldum. Uzun yıllardır girişimlerin keşfedilmesinde aktif rol oynayan platformların içerisinde yöneticilik yapıyorum.

Bu bağlamda uluslararası hızlandırma programı Innogate’te mentor, StartersHub’da yönetim kurulu üyesi ve mentor, Mentor Effect’te kurucu ortak, yönetim kurulu üyesi ve mentor olarak görev yapmanın yanında Menapay, Sixa, XL Ventures, Monument Labs, Event-baxx ve Angel Effect’in melek yatırımcıları arasında bulunuyorum.

Aralık 2020’den bu yana ise girişimcilik ekosisteminin 360 derece yüksek etki hareketi hiWorld çatısı altında bulunan hiVC ve hiBoost’un CEO’su olarak görev alıyorum.

Şirketiniz ne zaman kuruldu? Kuruluş hikayeniz? Nasıl bir fikirle yola çıktınız?

Girişimcinin ihtiyaç duyabileceği tüm bileşenleri bir araya getiren yüksek etki platformu High Impact World – hiWorld çatısı altında bulunan dört yapıdan biri olan girişim geliştirme stüdyosu hiBoost’u 2021 yılında kurduk.

hiBoost olarak girişimlere uzun vadeli yatırımcı pozisyonu üstlenme ve sürdürülebilir ölçeklendirmeyi sağlamayı amaçladık. Fikir aşamasındaki girişimlere odaklanarak start up’lara iş geliştirmeden yatırıma, mentorluktan dağıtım kanallarına ve destek paketlerine kadar pek çok konuda rehberlik ediyoruz.

Öte yandan girişimlerin yurtdışından fonlanmasına ve yurtdışına açılma yolculuklarına da destek oluyoruz.

Start up ekosisteminde nasıl bir farklılık yaratıyorsunuz?

Fikir aşamasındaki girişimlerin yolculuklarına eşlik ederek, hayallerini gerçeğe dönüştüren bir girişim geliştirme stüdyosu olarak erken aşama girişimlerin kapı kapı dolaşıp fikirlerine inanan insanları bulmaya çalıştıkları döneme son veriyoruz. hiBoost bünyesinde finansal yatırımın ötesinde kazanan iş modeli gerçekleştirmek önceliğimiz.

hiBoost aslında startup’ların iş modellerini geliştirip küresel başarılarım artırmak üzere değer yaratan girişim sermayesi yatırım ortağı hiVC’ye ait bir şirket. Dolayısıyla bizler hiBoost olarak erken aşama girişimlerin ihtiyaçlarını tespit edip şirketleşme, strateji geliştirme, mentorluk, iş ağı yaratma ve yatırım bulma konularında rehberlik ediyoruz.

Bu anlamda ana hedeflerimizden biri girişimleri hiVC ve hiVC’ye benzer fonların yatırım yapabileceği seviyeye taşımak. Bu kapsamdaki ilk çalışmamızı mikrobirikim ve mikroyatırım uygulaması Yancep ile başlattık ardından çalışmalarımız sosyal astroloji ağı Karma ile devam etti.

Son yatırımınız Karma’ya yatırım yapma sebebiniz nedir?

Hayallerini uygulama becerisi olan iki gencin kurduğu sosyal astroloji ağı Karma’nın fikirlerine ve büyüme potansiyeline inancımız tam. Hali hazırda Türkiye pazarında bir ivme yakalamış olan Karma’nın büyüme ve globalleşme potansiyellerinin oldukça yüksek olduğunu düşünüyoruz.

Bugüne kadar kaç start up’a yatırım yaptınız? 2022 yılında kaç start up’a yatırım yapacaksınız?

hiBoost olarak şimdiye dek iki girişime yatırımımızı tamamladık. 2022 yılı sonuna kadar toplam sekiz girişime yatırım yapmayı hedefliyoruz. hiBoost olarak yatırım yapmanın yanında beş yıl içinde 80’in üzerinde girişimi bir sonraki aşamaya taşımayı amaçlıyoruz.

Girişimlerin ihtiyaçlarını tespit ederek; özel stratejiler geliştirme, ihtiyaç duydukları iş ağını oluşturma ve kazanan bir iş modeli haline gelme noktasında rehberliğimizi sürdüreceğiz. Hedefimiz geleceğin unicorn’larını çok erken aşamada keşfetmek.

2022 yılı projelerinizden bahsedebilir misiniz?

Daha önce belirttiğim gibi hiBoost olarak şimdiye dek iki girişime yatırımımızı tamamladık, yıl sonunda dek toplam sekiz girişime yatırım yapmayı amaçlıyoruz.

Ayrıca 1-1,5 yıl içerisinde yatırım yaptığımız girişimlerin her birini 2 milyon dolar değerlemeye getirmeyi ve bu girişimlerin toplam 16 milyon değerleme üzerinden hiBoost olarak yüzde 15 hisse sahibi olmayı hedefliyoruz. Her girişimin şirket değerini beş katına çıkarmayı hedefleyerek hiBoost portföy değerinin de dolar bazında beş kat büyümesini amaçlıyoruz.