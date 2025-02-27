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Girişimci adaylarına 900 bin lira yatırım desteği

TÜBİTAK BİGG GARAJ Programı kapsamında girişimci adaylarına verilecek 900 bin lira sermaye desteği için başvuru süreci başladı.

27 Şubat 2025 | 12:47
Girişimci adaylarına 900 bin lira yatırım desteği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinde (TOBB) yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK BİGG Programı 2025 yılı birinci çağrısı kapsamında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ), Aselsan ve KTO Karatay Üniversitesi işbirliğinde yürütülen BİGG GARAJ Programı ile girişimci adaylarına verilecek destekler için başvurular internet üzerinden alınacak.

Programa, akıllı ulaşım ve üretim sistemleri, enerji ve temiz teknolojiler, iletişim ve sayısal dönüşüm, sağlık ve iyi yaşam ile sürdürülebilir tarım ve beslenme gibi tematik alanlarda fikri olan, AR-GE, inovasyon içeren projesini geliştirmek için kendi şirketini kurmak isteyen girişimci adayları başvuru yapabilecek. Başvuruların kabul edilmesi halinde yüzde 3 hisse karşılığında 900 bin lira sermaye desteği sağlanacak.

BİGG GARAJ Programı kapsamında sağlanacak teknoloji tabanlı girişimcilik, iş planı oluşturma ve proje yazma eğitimleri ile tüm mentorluk destekleri BİGG GARAJ proje ortakları ve destek kuruluşları tarafından ücretsiz gerçekleştirilecek.

BAŞVURU KOŞULLARI

Destek için başvuracakların, herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenci veya mezun olması gerekecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teknogirişim Sermayesi Desteği'nden faydalananlar ya da TÜBİTAK 1812 Programı'nın ikinci aşaması kapsamında destek alanlar bu programa başvuramayacak.

Başvuru sahiplerinin, ön başvuru tarihi itibarıyla herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almamış olması gerekecek. Başvurular "https://etugaraj.org/bigg-garaj/" internet adresi üzerinden yapılabilecek.

TOBB ETÜ Teknoloji Transfer Ofisinin, 2015'ten bugüne kadar BİGG GARAJ Programı kapsamında 20'den fazla ilde ve çevrimiçi olarak gerçekleştirdiği girişimcilik eğitimlerine 1300'den fazla, mentorluk programına da 700'den fazla girişimci katıldı. Böylece, 90'ın üzerinde ekip 20 milyon liranın üzerinde destek aldı. AA

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