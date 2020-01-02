Girişimci yurtdışına daha fazla açılacak
2019 yılı girişimcilik ekosisteminin yurtdışına odaklanmasını güçlendiren bir yıl oldu. Mutfağı burada tutup gelirlerini yurtdışından elde etmeye çalışan teknoloji, oyun ve SAAS şirketlerini gözlemledik.
Yurtdışına açılımda TL’nin döviz kurlarına karşı değer kaybının etkisi büyük oldu. Start up dünyası, 2019 yılında Iyzico’nun ‘exit’iyle çalkalandı. Altı yıl önce kurulan şirket, global fintek markası PayU tarafından 165 milyon dolara satın alındı.
Başarıların yanı sıra batışlara da tanık olduğumuz bir yıl yaşandı. Örneğin, sinema üyelik platformu Sinemia sessiz sedasız bir şekilde App Store’dan kaldırıldı ve ardından da faaliyetlerinin sonlandırıldığı duyuruldu.
Şirketin faaliyetlerini durdurmasındaki en büyük etken, Türkiye’deki yeni sinema yasası ve ABD pazarında elde edilen kötü mali tablo olarak gösterildi.
Bu arada mayıs sonunda Uber, özel araçlarla ulaşım olanağı sağlayan XL faaliyetlerini Türkiye’de durdurma kararı aldı.
Bir başka önemli gelişme ise dijital hizmet sağlayıcıları tarafından sunulan her türlü reklam hizmetlerinin Dijital Hizmet Vergisi’ne tabi tutulması oldu. Bu hizmetlere yönelik dijital ortamda verilecek aracılık hizmetleri de aynı vergiye tabi tutuldu.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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