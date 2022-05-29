Kakıcı & Şimşek Hukuk Bürosu kurucularından Av. Elvan Kakıcı Şimşek; girişimcilerin girişimlerini korumaları, şirket kurabilmeleri, yatırım alabilmeleri ve girişim faaliyetlerini sürdürebilmeleri için hukuka uygun bir şekilde hareket etmeleri gerektiğine dikkat çekiyor.

KOBİ Girişim Mayıs 2022 tarihli sayıdan

Elvan Kakıcı Şimşek; girişimcilerin sorması gereken soruları, “Girişimim yasal mı? Girişim fikrim hukuken korunuyor mu? Ne zaman şirket kurmalıyım ve hangi şirket türü benim için uygun?” olarak sıralıyor.

Normal hayatla birlikte hızla dijitalleşen dünyada yeni sektör ve girişimciler her geçen gün artıyor. Günümüzde Türkiye’de gençlerin start up yatırımlara ilgisinin yanında start up’lara yapılan yatırımın da katlanarak arttığı görülüyor. Bu noktada girişimcilerin hukuki olarak nasıl bir yol haritasıyla hareket edeceği konusu da önem kazanıyor.

Kakıcı & Şimşek Hukuk Bürosu kurucularından Av. Elvan Kakıcı Şimşek, “Girişimcilerin, girişimlerini korumaları, şirket kurabilmeleri, yatırım alabilmeleri, kısacası girişim faaliyetlerini sürdürebilmeleri için hukuka uygun bir şekilde hareket etmeleri gerekiyor” diyor.

Elvan Kakıcı Şimşek; girişimcilerin, girişimlerine başlamadan önce yasal haklarını ve bu haklarını nasıl koruyacaklarını bilmelerinin önemine dikkat çekiyor. Ayrıca teşvikler, şirketleşme, yatırım alma süreçleri ve bu kapsamdaki her türlü sözleşmenin hazırlanmasıyla ilgili hukuki destek almalarının girişimin geleceği açısından oldukça önemli olduğunu da kaydediyor.

Özellikle genç ve tecrübesiz girişimcilerin dikkat etmeleri gereken temel birtakım noktalar olduğunu aktaran Av. Elvan Kakıcı Şimşek, girişim hukuku konusunda girişimcilere şu bilgileri veriyor:

Girişim hukuku nedir?

“Girişim hukuku, girişimcilerin hukuka uygun bir şekilde faaliyet gösterebilmesi amacıyla ortaya çıkan, girişimleri fikrin ortaya çıkmasından şirketleşip yatırım almasına kadar her aşamada koruyan ve şekillendiren bir hukuk dalı.

Girişim hukuku; ülkemizde şu an için kendine has bir kanunu bulunmasa da ilişkili olduğu ticaret kanunu, borçlar kanunu, sınai mülkiyet kanunu başta olmak üzere pek çok kanun ile çerçevesi çizilmeye çalışılan karma

bir hukuk dalı.

Girişim hukuku, Türkiye’de KOBİ’lerin ihtiyaçlarıyla gelişmeye devam ediyor. KOBİ’lerin tüm aşamalarda ihtiyaç duyduğu hukuki gereksinim girişim hukukunu adeta içerisinde şirketler hukukunun, sınai mülkiyet hukukunun ve sözleşmeler hukukunun bulunduğu bir paket hukuk servisi haline getirdi.

Girişiminiz yasal mı?

İlk olarak dikkat edilmesi gereken, girişimin yasal olup olmadığı durumu. Bu nedenle ilk yapılacak şey girişimimizin hukuken yasak olup olmadığına, girişimimizi yapmak istediğimiz ülkenin kanunlarından incelemek olmalı. Girişimin gerçekleştirileceği ülke kanunlarınca üretimi veya satışı yasak olan ürünlerden veya hizmetlerden olması, girişimi uygulanamaz hale getirir.

Örneğin; sadece eczanelerde satılan, online olarak ticareti yapılamayan ilaçları e-ticaret siteniz üzerinden satamazsınız. Gümrükte takılması sizin için çok önemli bir krizin kapısını açar. Girişimin hukuken uygun olması için girişimcinin de hukuken bu faaliyeti gösterebilecek, kazanç sağlayabilecek şahıslardan olması gerekiyor.

Girişiminiz haksız bir rekabet içerisinde mi?

Markalar; bir ticari işletmenin sunduğu ürün ya da hizmetleri başka bir ticari işletmenin ürün ve/veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işaretlerdir. Markalar bir yönüyle ‘bir işletmenin parmak izidir’ ve bir işletmenin tüm varlıklarını temsil eden, ayırt edici bir işarettir.

Başka bir girişimi çağrıştıracak bir isim, logo veya ürün ile faaliyet göstermeniz sizin için üzücü sonuçlara sebebiyet verebilir. Düşündüğünüz marka isminin daha önceden domaininin alınıp alınmadığı veya bu ismin marka başvurusunun yapılıp yapılmadığı mutlaka dikkatle incelenmeli, hedeflenen markanın daha önceden başkası tarafından alınıp alınmadığının tespit edilmeli.

Girişim fikriniz, ürününüz veya markanız hukuken korunuyor mu?

Girişim fikri sonucunda ortaya çıkan ürünün veya hizmetin hukuksal anlamda korunmasının önem taşıdığını belirtmek gerekir. Özellikle fikir aşamasında faydalı model tescili, patent tescili, marka tescili, telif hakları ve bunlar gibi sınai mülkiyet kanununca düzenlenen hukuksal koruma yolları mevcuttur.

Fikirlerin korunmaması hatta faaliyete geçmiş bir girişimin marka tescilinin yapılmaması ileride büyük sorunlar doğurabilir. Dolayısıyla temeli sağlam olmayan ve hukuken korunmayan bir girişimin ileride sorunlarla veya fikir hırsızlıklarıyla karşılaşması olasıdır.”

“ŞİRKET TÜRLERİ KARŞILAŞTIRILMALI VE UYGUN OLAN SEÇİLMELİ”

“İlk olarak mevcut girişimin iş modeli, swot analizi, gelir modeli, ekibin işleyişi düzenlenmeli. Şirketinizi, hizmet vermeye başlamadan önceki son aşamanızda kurmanız tavsiye ediliyor. Şirketler, düzenlenen kanun, tüzel kişilik, şahıs- sermaye ortaklığı ve ortakların sorumluğu açısından farklı türlere ayrılıyor.

Özellikle girişimcilerin sıklıkla tercih ettiği şirket türlerinden şahıs şirketi, limited şirket ve anonim şirketi birbirleriyle karşılaştırarak bir uzmandan ayrıntıları ile öğrenip hangisinin size ve şirketinizin gelecek planlarına uygun olduğuna karar vermelisiniz.”

TÜRKİYE KADIN GİRİŞİMCİLER DERNEĞİ ÜYESİ

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Elvan Kakıcı Şimşek, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Özel Hukuk alanında yüksek lisans yaptı. 2003-2005 arasında Londra’da bir hukuk bürosunda çalıştı. 2007’den bu yana Kakıcı-Şimşek Hukuk Bürosu’nun kurucu ortaklarından.

Özellikle gayrimenkul hukuku, aile hukuku, medeni hukuk başta olmak üzere özel hukuk alanında uzmanlaşan Elvan Kakıcı Şimşek, son zamanlarda girişimcilerin ihtiyaçlarıyla ortaya çıkan girişim hukuku üzerine de çalışmalar yapıyor.

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği, Özyeğin Üniversitesi 10.000 Kadın Mezunları Derneği ve İstanbul Barosu üyesi olan Elvan Kakıcı Şimşek; sosyal sorumluluk projelerini destekliyor. Ayrıca toplumsal cinsiyet eşitsizliği kavramı üzerinde Türk toplumundaki kadının yeri konusunda yapılan her türlü sosyal farkındaHk çalışmalarının gönüllü destekçisi.