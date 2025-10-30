Dolar ve Euro güne nasıl başladı? (30 Ekim 2025)

Haftanın üçüncü işlem gününde döviz piyasaları yeniden dikkatleri üzerine çekti. 30 Ekim 2025 Çarşamba sabahı itibarıyla dolar ve euronun güncel kurları, güne hazırlanan yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından izleniyor. İşte 30 Ekim 2025 Çarşamba günü güncel dolar ve euro fiyatları...

Serbest piyasada 41,9520 liradan alınan dolar, 41,9540 liradan satılıyor. 48,9010 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 48,9030 lira oldu.

Salı günü doların satış fiyatı 41,9180, euronun satış fiyatı ise 48,8510 lira olmuştu.