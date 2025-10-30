ARA
DOLAR
41,98
0,08%
DOLAR
EURO
48,85
0,40%
EURO
GRAM ALTIN
5374,15
1,39%
GRAM ALTIN
BIST 100
10903,99
0,30%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Döviz
  • Dolar ve Euro güne nasıl başladı? (30 Ekim 2025)

Dolar ve Euro güne nasıl başladı? (30 Ekim 2025)

30 Ekim Çarşamba sabahı itibarıyla döviz piyasalarında dalgalı seyir sürerken, dolar ve euronun güncel kurları haftanın ortasında yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından izleniyor.


Dolar ve Euro güne nasıl başladı? (30 Ekim 2025)

Haftanın üçüncü işlem gününde döviz piyasaları yeniden dikkatleri üzerine çekti. 30 Ekim 2025 Çarşamba sabahı itibarıyla dolar ve euronun güncel kurları, güne hazırlanan yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından izleniyor. İşte 30 Ekim 2025 Çarşamba günü güncel dolar ve euro fiyatları...

Serbest piyasada 41,9520 liradan alınan dolar, 41,9540 liradan satılıyor. 48,9010 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 48,9030 lira oldu.

Salı günü doların satış fiyatı 41,9180, euronun satış fiyatı ise 48,8510 lira olmuştu.

 

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL