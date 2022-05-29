Müge ve Hande Cergel kardeşler tarafından kurulan Blum Coffee House, nitelikli kahve çekirdeklerinden yapılan kahveyi yüksek standartlarda üçüncü nesil yöntemlerle kahve severlerin beğenisine sunuyor.

KOBİ Girişim Mayıs 2022 tarihli sayıdan

Özellikle İstanbul Anadolu yakasından şube açmak için yoğun talep aldıklarını söyleyen Müge Cergel, “Yakın bir zamanda İstanbul Anadolu yakasına bir şube açabiliriz. Yatırımcılarla görüşüyoruz ancak bu konuda titiz davranıyoruz” diyor.

Nitelikli kahveler ile doğal, katkısız ve organik lezzetleri bir arada sunan Blum Coffee House, Müge ve Hande Cergel kardeşler tarafından İstanbul Akaretler’de 2016 yılında açıldı.

Bilkent Üniversitesi İşletme mezunu olan Müge Cergel, mezun olduktan sonra uzun yıllar Malta’da bankacılık sektöründe çalıştı. 2012 yılında Türkiye’ye dönen Müge Cergel, İstanbul Kahve Festivali’ne katıldıktan sonra barista, tadım – analiz ve demleme üzerine eğitimler aldı.

Girit göçmeni bir ailenin çocuğu olarak yıllardır zeytinyağı kültürünün içinde büyüyen Müge Cergel, ailesinden öğrendiği reçeteleri sağlıklı atıştırmalıklara uyarlamaya ve gurme bir kafe markası yaratmaya karar verdi. Danışmanlık şirketinde çalışan kardeşi Hande Cergel ile birlikte 2016 yılında Blum Coffe House’u hayata geçirdi.

‘Blum your day/ Gününüzü çiçeklendirin’ sloganı ile Blum Coffee House, nitelikli kahve çekirdeklerinden yapılan kahveyi yüksek standartlarda üçüncü nesil yöntemlerle kahve severlerin beğenisine sunuyor.

Espresso bazlı içeceklerden, yeni nesil demleme yöntemlerine ve Blum imzalı spesiyallere kadar geniş bir kahve menüsünün yanı sıra nitelikli çaylar, smoothie/milkshake gibi ürünleri içeren bir içecek menüsü bulunuyor. Gerek demleme gerekse espresso içecekler için organik kahve çekirdekleri alternatifleri de mevcut.

E-TİCARETTE BÜYÜYECEK

Özellikle İstanbul Anadolu yakasından şube açmak için yoğun talep aldıklarını söyleyen Müge Cergel, “Yakın bir zamanda İstanbul Anadolu yakasına bir şube açabiliriz.

Yatırımcılarla görüşüyoruz ancak bu konuda titiz davranıyoruz. İşinin başında durabilecek, şef olan ya da mutfağa nitelikli bir şef koyabilecek, işini özenle yapabilecek kişiler arıyoruz. Hollanda’dan da şube açma konusunda teklifler alıyoruz. Doğru bir yatırımcıyla büyüyebiliriz” diyor.

Özellikle online tarafında da pandeminin başından bu yana sürekli büyüdüklerini ifade eden Müge Cergel, e-ticarete yönelik yatırımlarını artırdıklarını söylüyor. Online satışların artacağını belirten Cergel, şöyle devam ediyor:

“Yılsonu için büyüme hedefimizi ciroda yüzde 50 olarak belirledik. Aylık 150 kilogram kahve satışı gerçekleştiriyoruz. 2016 yılında açıldığımızdan bu yana, günden güne tanınarak kendi müşteri portföyümüzü oluşturmayı başardık. İlk günkü heyecanımızı koruyarak tüm Türkiye’ye Blum lezzetlerini tattırmayı hedeflediğimiz yolculuğumuzda e-ticaret altyapımızı güçlendiriyoruz.”

KADIN ÜRETİCİLERE DESTEK

Blum Coffee House, yerli kadın tasarımcılardan tedarik ettiği hediyelikleriyle kadmm gücünü öne çıkarıyor. Kendi yolculuk hikayesini yazan kadınların el yapımı tasarımlarını kullanıcıları ile bir araya getiriyor.

Blum Coffe House Kurucu Ortağı Hande Cergel, “Kadın üreticiler tarafından tasarlanan çanta, şapka, sleeve (kahve tutacağı), bez bebek ve mumları kafemizde satışa sunuyoruz. Kadın girişimcileri bu şekilde desteklemeye devam edeceğiz.

Ayrıca Blum’da satışını gerçekleştirdiğimiz el yapımı hediyelik ürünlerimizi farklı alternatiflerle zenginleştirmeyi planlıyoruz” diyor.