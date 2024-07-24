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Hop Health 1 milyon dolar yatırım aldı

Dünyanın her yerinden doktorlar ile hastaları bir araya getirmek için geliştirilen yeni nesil sağlık platformu Hop Health, MADA VC’nin öncüsü olduğu turda 1 milyon dolar yatırım aldı. Şirket, aldığı yatırımla, Türkiye pazarında güçlenerek küresel pazarda büyümeyi amaçlıyor.

24 Temmuz 2024 | 16:03
Hop Health 1 milyon dolar yatırım aldı

Dünyada sağlık turizminin ilk dijital platformu olarak sektörde yerini alan Hop Health, Mehmet Ali Yalçındağ’ın yöneticiliğini yaptığı MADA VC’nin öncüsü olduğu turda, aralarında Selçuk Esenyel gibi değerli isimlerin ve melek yatırımcıların da bulunduğu iş insanlarından 1 milyon dolar yatırım aldığını açıkladı. Şirket, bu yatırım ile hem pazarlama hem de teknolojik alt yapıya yatırım yaparak Türkiye pazarında güçlenmeyi ve global olarak büyümeyi amaçlıyor. 

Platformun sunduğu fırsatlar hakkında hastaları bilinçlendirmeye çalışırken, diğer yandan da yurt dışında daha çok müşteriye ulaşmak istediklerini söyleyen Hop Health’in Kurucusu ve CEO’su Dr. Eren Ünal, “Almış olduğumuz yatırım, platformumuzun geliştirilmesinden pazarlama stratejimize kadar birçok açıdan bize hizmet edecek. Bu yatırımı sunduğumuz hizmetin kalitesini hem yerel hem global ölçüde tanıtmak ve platformumuzu daha çok hastaya ulaştırmak amacıyla kullanacağız. Önümüzdeki dönem içinse yeni bir yatırım turuna hazırlanıyoruz ve bu süreçte 5 milyon dolarlık bir yatırım almayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Yıl sonunda 18 milyon dolarlık ciro hedefimiz var

Türkiye’de sağlık ile turizmi birleştiren bir anlayışla yurt dışından nitelikliliği yüksek hasta getirerek ülke ekonomisini desteklemek istediklerini söyleyen Dr. Eren Ünal, nihai hedeflerinin Türk sağlık sektörünü ülke ekonomisinin lokomotifi haline getirebilmek olduğunu söylüyor. 

Sağlık turizminin tedavi hizmetlerinin çok daha ötesinde geniş bir ekosistemi kalkındırdığını aktaran Dr. Eren Ünal, “Ülkemize gelen bir hastanın toplamda harcadığı paranın sadece yüzde 40’ı sağlık alanıyla ilgili. Geri kalan yüzde 60’lık bölümü hastalar, alışveriş, giyim, yemek ve turistik geziler için harcıyor. Bu nedenle sağlık turizmi pek çok sektörü kapsayan, besleyen ve pastayı büyüten bir değer. Biz de Hop Health olarak pastadan pay alan aktörlerden değil de pastayı büyüten bir yapı olmaya çalışıyoruz. 2024 yılı sonunda 18 milyon dolar, 2025 yılında ise 100 milyon dolarlık bir ciro hedefimiz bulunuyor.
 

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İş Yatırım analizi: Son 1 ayda yabancı oranı artan 9 şirket
Borsada ilk çeyrekte fark yaratan 29 şirket
Borsada bugün temettü dağıtacak 3 şirket
Borsada dün bilanço tarihi açıklayan 3 şirket
Borsada bu hafta temettü dağıtan 12 şirket
Borsada dün bedelli/bedelsiz kararı açıklayan 3 şirket
Migros (MGROS) yurt dışı bağlı ortaklık satışını duyurdu
Yapı Kredi Almanya'da banka satın aldı
Trabzonspor yeni transferini KAP'a bildirdi
Aksa Akrilik (AKSA) bedelsiz tarihini açıkladı
Naturelgaz (NTGAZ) bedelsiz tarihini açıkladı
MKK’dan Pasifik GYO (PSGYO) bedelsizi hakkında açıklama
MKK’dan Kontrolmatik (KONTR) sermaye artırımına ilişkin açıklama
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