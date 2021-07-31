Paylaşım ekonomisini destekleyen ve lüks kıyafetleri satın almadan kısa süre kullanmaya imkan tanıyan UnoMoi, kısa süre içinde 400 bin dolar yatırım almayı başardı.

KOBİ/GİRİŞİM Temmuz 2021 tarihli sayıdan

Şirketin kurucularından Gözde Atasoy, yurtdışına da açılmak istediklerini belirterek, “Hedefimizdeki ilk ülkeler, Romanya, Rusya, Ukrayna gibi Doğu Avrupa ülkeleri olacak” diyor.

Kadın girişimciler Gözde Atasoy ve Ayşe Kefli tarafından Mart 2020’de kurulan UnoMoi, lüks kıyafetleri satın almadan kısa süre kullanmaya imkan veriyor. Envanterinde bulunan 4 adet kıyafeti sabit ücret karşılığı 1 ay boyunca kiralıyor ve sınırsız kullanım hakkı veriyor.

1 ay sonunda ürünler kuryeyle platforma üye olan kişiden alınıyor ve kullanıcıya seçtiği 4 yeni ürün teslim ediliyor. Paylaşım ekonomisini destekleyen UnoMoi, kısa süre içinde 400 bin dolar yatırım almayı başardı.

Yatırımcıları arasında Yemek Sepeti’nin Üst Yöneticisi (CEO) Nevzat Aydın, Gizia kurucusu İsmail Kutlu ve Yatırımcı Can Eren’in yer aldığı UnoMoi, Garanti BBVA tarafından hayata geçirilen ve Türkiye girişimcilik ekosistemine katkısıyla fark yaratan Garanti BBVA Partners’ın da yeni dönem girişimleri arasında bulunuyor.

Şirketin kurucularından Gözde Atasoy ile fark yaratan iş modellerini ve gelecek planlarını konuştuk.

Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?

12 yıldır medya sektöründe çalışıyorum. Uzun yıllar Kanal D Ana Haber Bülteni sunuculuğunu üstlendim. Medyada çalıştığım son iki yılda da CNNTürk’te hafta içi her gün yayınlanan “Bugün” haber kuşağını hazırlayıp sundum. CNNTürk’teki görevimden Haziran 2020’de full time UnoMoi’de çalışabilmek adına kendi isteğimle ayrıldım. Ortağım Ayşe Kefli ise Proje Finans ve İş Geliştirme alanında 12 senelik tecrübeye sahip. Havalimanı ve yenilenebilir enerji santralleri projeleri geliştirdi.

TAV Havalimanları Holding, Abraaj Capital PE şirketlerinde yönetici pozisyonunda çalıştı. UnoMoi’den önce Neo Themis şirketinde Associate Director pozisyonunda Afrika merkezli yenilenebilir enerji projelerinde yer aldı. 2019 sonbaharı Casablanca’dan Türkiye’ye döndü ve 1.5 senedir bu projeyi geliştirmek için çalışıyor.

Kısaca şirketinizden bahsedebilir misiniz? Ne zaman kuruldu? Nasıl bir fikirle yola çıktınız?

Ayşe ile bundan 1,5 yıl önce, beğendiğimiz her kıyafeti, satın almadan kullanım hakkına sahip olduğumuz sınırsız bir dolap hayaliyle çıktık yola. Kadınlara, “Akıllı Alışveriş Modeli” ile bütçeleri kapsamında satın alamayacakları lüks segment ürünleri kullanım hakkı sunuyoruz. Bunun yanı sıra; sınırsız bir gardırobun kapılarını açarak, hep hayal ettikleri çeşitliliğe ulaşmalarını sağlıyoruz.

Malum, hiçbirimizin sınırsız alım yapmak gibi bir seçeneği yok; ama artık dilediğimiz her rengi, kıyafeti, deseni ve tarzı deneyimleme şansımız olacak. Hem de çevreye daha fazla zarar vermeden.

Tüm dünyada kadınlar dolaplarının %80’ini hiç giymiyor. UnoMoi’de amacımız, kadınlara alışverişte önceliklerinin “kiralama” olması adına ilham olmak. Çünkü, biz kiralamanın “giyinmenin geleceği” olduğuna inanıyoruz.

Tam olarak nasıl bir iş modeline sahipsiniz? İş modeliniz ne gibi avantajlar sağlıyor?

İş modelimiz Türkiye’de ilk ve tek. Türkiye’de bilinen kiralama modeli, özel bir gece ya da bir davet için abiye kiralama sistemine dayanıyor. UnoMoi’nin en büyük farkı envanterindeki çeşitlilik.

Bir kadının, hem hafta içi iş hayatında, hem de hafta sonu sosyal hayatında, yaz / kış tatillerinde, doğa sporlarında kullanabileceği her türlü kıyafet ve aksesuar envanterimizde mevcut.

Ön plana çıkmayı hedeflediğimiz konu ise hizmet kalitemiz. Tüm envanterimiz birinci el görünümünde ürünlerden oluşuyor. Seçtikleri ürünler müşterilerimize, detaylı bir kuru temizleme ve kalite kontrol sürecinin ardından özel UnoMoi elbise çantaları içinde kuryemiz tarafından teslim ediliyor.

Ay sonunda da herhangi bir kargo şirketine gitmelerine gerek kalmadan, ürünler, üyelerimizin kapısından kuryemiz tarafından teslim alınıyor.

Nasıl bir gelir modeli oluşturdunuz?

İş modelimiz yurtdışında “Modanın Netflix’i” olarak tanımlanıyor. Gelir modelimiz abonelik sistemine dayanıyor. Bu kapsamda, abonelerimiz, 549,49 TL karşılığında, envanterimizden, kendi seçecekleri 4 ürünü, 1 ay boyunca kiralayarak, sınırsız kullanım hakkına sahip oluyorlar.

Kurye ve kuru temizleme hizmeti de paket fiyatına dahildir. Diledikleri an da, hiçbir ek ücret ödemeden aboneliklerini kolayca iptal edebilirler. Envanterimiz, genel olarak ulaşılabilir lüks segment olarak tanımlanan ve orjinal mağaza satış fiyatları 2000 – 3000 TL arasında olan ürünleri kapsamaktadır.

Almış olduğunuz yatırımlar hakkında bilgi verir misiniz?

Şirketimiz, 400 bin dolarlık ilk yatırım turunu tamamlamış bulunmaktadır. Yatırımcılarımız arasında Yemek Sepeti CEO’su Nevzat Aydın, Gizia‘nın kurucusu İsmail Kutlu ve yatırımcı Can Eren de var.

Yurtdışına hizmet veriyor musunuz? Yurtdışında büyüme planınız var mı?

Şu aşamada Türkiye’nin her yerine hizmet veriyoruz ama hedeflerimiz arasında yurtdışına açılmak da var. Yaptığımız pazar araştırmalarına göre, tüketim alışkanlıkları ve iş modelimiz gereği ilk hedefimizdeki ülkeler, Romanya, Rusya, Ukrayna gibi Doğu Avrupa ülkeleri olacak.

UnoMoi’de Sürdürülebilir Moda’yı nasıl destekliyorsunuz?

Sürdürülebilir Moda hızlı moda anlayışına karşı ortaya çıkmış bir akım. İş modelimizin özü sürdürülebilirliğe dayanıyor. Moda endüstrisi, petrol sektörünün ardından, dünyanın en büyük ikinci kirleticisi. Her geçen yıl dünya genelinde satılan giysi miktarı artarken, kıyafetlerin ortalama kullanım süresi ise azalıyor.

Bir pamuklu tişört üretebilmek için bile 2700 litre su tüketiliyor. UnoMoi’de amacımız, kıyafetlerin ömrünü uzatırken, bir yandan da bu hızlı üretime bir nebze de olsa “dur” diyebilmek ve kadınlara, alışverişte önceliklerinin “kiralama” olmasına adına ilham olabilmek. Çünkü bugün giymeyi tercih ettiğimiz kıyafetlerin, yarının doğasını koruma gücü var!

“GARANTİ BBVA PARTNERS BİZE PRESTİJ VE GÜVEN KATTI”

“Garanti BBVA Partners programının bize sağladığı katkılar o kadar çok ki. İş dünyasının önde gelen isimlerinden mentorluk alma fırsatından tutun da, alanında uzman kişiler tarafından verilen girişimcilik eğitimlerine kadar.

Bunun yanı sıra programa katılmaya hak kazanan girişimlere sundukları reklam, dijital pazarlama ve PR desteği de yadsınamaz tabii ki. Bu yolu, Garanti BBVA Partners ile yürümenin bize kattığı prestij ve güven çok kıymetli.”