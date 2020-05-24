Tamam App, teknoloji mağazalarından sokağınızdaki çiçekçiye kadar büyük ve küçük her türlü işletmeden arzu edilen ürünün, istenilen adrese hızlı bir şekilde teslim edilmesini sağlıyor. 2019 yılında Arabistanlı bir yatırımcı olan Abdullah Wasfi tarafından Türkiye’de kurulan Tamam App, İstanbul yapılanmasını tamamladıktan sonra Anadolu’ya açılacak.

Ayşegül Sakarya Pehlivan

asakarya@ekonomist.com.tr

MOBİL UYGULAMALAR

Tüm siparişlerinizi kapınıza kadar getiren hızlı teslimat mobil uygulamalar son yılların gözde girişimleri arasında yer alıyor. Koronavirüs salgınıyla birlikte bu uygulamalar tüketiciler arasında da hiç olmadığı kadar popüler olmaya başladı. Herkesin evde kaldığı koronavirüs günlerinde bu uygulamalar hazır yemeğin yanı sıra en temel gıdalardan, kişisel bakım ürünlerine kadar evin bütün ihtiyaçlarını kapınıza getiriyor.

Hızlı teslimat hizmeti veren Tamam App de bu girişimlerden biri. Kendisi ürün satmayan şirket, teknoloji mağazalarından sokağınızdaki çiçekçiye kadar büyük ve küçük her türlü işletmeden arzu edilen ürünün, istenilen adrese hızlı bir şekilde teslim edilmesini sağlıyor. Şirket 2019 yılının mayıs ayında Arabistanlı bir yatırımcı olan Abdullah Wasfi tarafından Türkiye’de kuruldu.

Tamam App’in yoğun iş temposu içerisinde yaşayan kişilerin günlük hayatlarındaki bazı sorumluluklarına yardımcı olmak üzere tasarlanmış bir mobil uygulama olduğunu söyleyen şirketin kurucusu Abdullah Wasfi, “2020 senesi içerisinde hizmet verdiğimiz bölgenin tüm İstanbul’u kapsayacak şekilde bir gelişmeyi tamamlamasını planlıyoruz” diyor.

ANADOLU’YA AÇILACAK

Türkiye’nin de içinde bulunduğu pandemi teslimat sektöründeki herkesi olduğu gibi Tamam App’i de etkilemiş durumda. Fakat, şirket büyümekte olan bir girişim olduğu için hedeflenen büyüme eğrisi içerisinde ilerliyor.

Şu an sadece İstanbul ilinin Maslak, Levent, Kağıthane, şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, üsküdar, Kadıköy ve Ataşehir gibi belirli bölgelerinde hizmet veren şirket, yakında daha önce de belirttiğimiz gibi tüm İstanbul’a hizmet verecek seviyeye ulaşmayı planlıyor.

Ardından hedef Ankara, İzmir gibi şehirlere açılmak. Tamma App’in hali hazırda yaklaşık 10 bin kayıtlı kullanıcısı var. Şirket bu rakamı kısa sürede artırmayı hedefliyor.

Tamam App, 15 kişilik çekirdek bir kadro ile hizmet veriyor. büyüme dahilinde artan iş yüküyle 2020 yılında bu rakamın iki kat artırılması hedefleniyor.

Abdullah Wasfi, “Ofis kadrosu haricinde ofis dışında hizmet vererek ekibimizin en değerli çalışanlarından olan, siparişlerin güvenli bir şekilde ve zamanında müşterilerimize ulaşmasını sağlayan kuryelerimiz de mevcut. Her iki tarafta da, ofis içi ofis dışı, bölge-kullanıcı eğrisinin artması doğrultusunda istihdam artışları da muhakkak olacaktır” diyor.

ÖDEME SİSTEMİNİ DEĞİŞTİRDİ

Tamam App, iş modeli gereği sadece yiyecek, içecek değil bir çok değerli ürün de taşıyor. Bu maddi ve manevi olarak değeri yüksek bir ürün de olabiliyor. Bu nedenle tamamen temassız bir teslimat modelini uygulayamadıklarını söyleyen Abdullah Wasfi, “Biz teknoloji ürünü de teslim edebiliyoruz. Bu ürünün teslim alındığından ve kabul edildiğinden emin olmak zorundayız.

Ama bu süreçte mesafe korumak en değerli unsurumuz. Arada mesafeyi koruyoruz. Bir diğer değişiklik ise ödeme sistemimiz konusunda oldu. Bu süreçte nakit ödeme opsiyonumuzu kaldırıp sadece kredi kartı ile uygulama içerisinden ödeme kabul ediyoruz. Böylece nakit ödeme ya da pos cihazı kullanımı gibi temas gerektirecek durumların oluşmasına izin vermiyoruz” diyor.