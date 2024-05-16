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Konya'da üretiyor, 33 farklı ülkeye satılıyor

Konya'da organize sanayi bölgesinde otomotiv yedek parçası üzerine faaliyet gösteren firma, 25 robot koldan da faydalanarak günde 200'ün üzerinde kaput, tampon ve çamurluk üretiyor. İşte firmadan anlatılanlar...

16 Mayıs 2024 | 16:54
Konya'da üretiyor, 33 farklı ülkeye satılıyor

Otomotiv yedek parça üzerine 55 yıldır faaliyet gösteren şirket, merkez deposu ve Çin'deki lojistik ofisiyle yedek parça piyasasına hizmet veriyor. İşte şirketin kısa öyküsü:

1 2014'TE KAPORTA ÜRETİMİNE BAŞLADI

2014'TE KAPORTA ÜRETİMİNE BAŞLADI Türkiye'de 56 otomobil markasının 518 modelde araçlarının kasa (metal ve plastik) aksamları olmak üzere aydınlatma, süspansiyon, fren, elektrik, soğutma gibi aksamlarının yedek parçalarını bulunduran şirket, 2014'te kaporta üretimine başladı.

2 33 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYOR

33 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYOR Şirket, ABD, Arjantin, Kolombiya, Yunanistan, Almanya, İngiltere, Rusya, Cezayir, Mısır, İran, Irak, Bosna Hersek'in aralarında bulunduğu 33 ülkeye yaptığı ihracatla, ülke ekonomisine katkı sunuyor.

3 NELER YAPIYORLAR?

NELER YAPIYORLAR? Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Meydan, AA muhabirine, ülke genelinde binlerce çeşit ürünle pazarda olduklarını, 3 bin 500 bayilerinin bulunduğunu söyledi. Meydan, "Türkiye'de after market (Alternatifi üretilen yedek parça) olarak kaporta üretimi yapan iki fabrikadan biriyiz. Bu ürünleri yurt dışına da yapıyoruz. Kasko ve trafik sigortalı araçların tedarikini sağlıyoruz. Bu ürünlerin tamamını kaskolu araçlara da satıyoruz. Ürünlerimiz belgelidir." diye konuştu.

4 ÜRETİMİMİZİ PAZARA SUNMUYORUZ

ÜRETİMİMİZİ PAZARA SUNMUYORUZ Sektörün geçmiş yıllarda ithalata bağımlı olduğuna dikkati çeken Meydan, şöyle konuştu: "İthalatın önünü kesiyoruz. Daha önce ülkemize bu ürünler dışarıdan geliyordu. Döviz çıktısı oluyordu, bunu tersine çevirdik. Türkiye'de üretiyoruz, Avrupa ülkelerine, ABD dahil birçok yere gönderiyoruz. Eş değer yedek parça satışını gerçekleştiriyoruz. Volkswagen ve BMW'nin bazı parçalarını da üretiyoruz. Bu ürünleri direkt fabrikaya gönderiyoruz. Anlaşmalarımız var, bu üretimimizi pazara sunmuyoruz."

5 25 ROBOT VAR

25 ROBOT VAR İleri teknolojiyle üretim yaptıklarına değinen Meydan, "Fabrikada 220 kişi istihdam ediyoruz. En son teknolojide üretim yapıyoruz. Robotlarla üretim yapıyoruz. Bin tonluk presler kullanıyoruz, lazerle kesim yapıyoruz. 25 robot, 100 kişinin yaptığı işi yapıyor. Dünyada rekabet edeceksek kaliteli ve hızlı üretim yapmak zorundayız. Bunun farkındayız."
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