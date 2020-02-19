Spor giyimde 300 binlik hedef koydu - Ekonomist

Spor giyimde 300 binlik hedef koydu
Geçen yılı 60 milyon TL ciroyla kapatan pijama ve iç giyim markası Yeni İnci, spor giyim alanında iddialı büyüme hedefliyor. Yaklaşık 4 milyon adet yıllık üretim hacmine sahip olan marka, spor giyim alanına 500 bin TL yatırım yaptı. Yeni İnci Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Atakan, “Her yıl ortalama yüzde 15 büyüyoruz.
SİBEL ATİK
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2020’de 300 bin parça spor giyim üretimi hedefliyoruz” diyor. İç giyim, pijama ve ev giyim alanında 50 yılı aşkın süredir hizmet veren Yeni İnci, spor giyime de girdi. 2019 yılını 60 milyon TL ciroyla kapatan şirket, spor giyiminde katkısıyla bu yıl yüzde 15 büyümeyi planlıyor.
Yaklaşık 4 milyon adet üretim hacmine sahip olan marka, spor giyim alanına 500 bin TL yatırım yaptı. Üretimde Türkiye’de iç giyim pazarının yüzde 35 paya sahip olan marka, iç giyimdeki başarısını spor giyim sektöründe de elde etmeyi hedefliyor.
Yeni İnci’nin her yıl ortalamada yüzde 1015 arasında büyüdüğünü kaydeden Yeni İnci Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Atakan, bu yıl 300 bin parçalık spor giyim üretimi planladıklarını aktarıyor.
Gelecek yıl bunu 400 bin parçaya çıkaracaklarını söyleyen Atakan, “Spor giyim artık sadece sporda değil, günlük giyimin bir parçası haline geldi. Biz de bu yönde çok fazla talep alıyorduk. Çünkü ithal ürün fiyatları pahalı. Bizde modern ve güzel tasarımlar yaparak bu alana girdik” diyor.
İNOVATİF ÜRÜNLERE İMZA ATIYOR
Kullanıcıların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak yenilikçi çözümler üreten Yeni İnci, meme kanserine bağlı olarak göğsünü kaybeden ve estetik kaygılar yaşayan kadınlar için meme protezi üreten ilk Türk markası olma özelliği taşıyor.
Furkan Atakan, aynı zamanda üretim aşamasında olan ve manyetik dalgaları engelleyen yeni sutyen ürünü ile meme kanserine yakalanma riskini azaltmayı hedeflediklerini vurguluyor. Atakan, “Ürünlerimizin hammaddesinde hiçbir şekilde kanserojen madde yok. Kanserojen maddeleri tespit eden tüm azo boyar testlerinden geçerek üretim yapıyoruz” diyor.
40 ÜLKEYE İHRACAT
Şirketin yurtdışında da hızlı büyüme yakaladığını ifade eden Atakan, üretimlerinin yüzde 40’nı 40’tan fazla ülkeye ihraç ettiklerini söylüyor.
İhracatta ise en büyük pazarlarının İran olduğunu aktaran Atakan, “Orta Doğu, Afrika ve Avrupa ülkelerinde uzun yıllardır faaliyet gösteren şirketimiz Mısır, İran, Suudi Arabistan, Yunanistan ve Bulgaristan başta olmak üzere 40 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.
Yüzde 40’lık ihracatın yüzde 20’si İran’a gidiyor. Bu ülkede belki de Türkiye’den daha fazla bilinirliğe sahibiz. İran’da yaşanan son olaylarda hızımızı kesmedi” diye konuşuyor.
E-TİCARETTE BÜYÜYECEK
Öte yandan her yıl yüzde 2,5 oranında AR-GE’ye yatırım yaparak iç giyim sektöründeki pazar payını büyütmeyi hedeflediklerini aktaran Atakan, bu yatırımlar neticesinde e-ticarette de büyüme planladıklarını anlatıyor.
Önümüzdeki dönemde yalnızca Türkiye’de değil tüm dünyada e-ticaret üzerinden satışı yapmayı planladıklarını kaydeden Atakan, bu alanda ilk olarak Amerika’yı hedeflediklerini dile getiriyor.
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