Twizytur, doğa dostu, elektrikli araçları deneyimleyerek şehir içinde trafik ve park sorunu yaşamadan gezip eğlenme fırsatı sunan bir girişim. Demirkollar Motorlu A.Ş Ortağı ve Twizytur Kurucusu Nazlıhan Ekşioğlu Demirkol, Twizytur’un pandemi döneminde çiftler ya da bireysel kullanıcılar için izole ve özel bir ulaşım avantajı sunduğunu söylüyor.

KOBİ/GİRİŞİM Haziran 2021 tarihli sayıdan

Doğanın öneminin giderek arttığı günümüzde trafikte kalınan sürelerde fosil yakıt kullanımının artması hava kirliliğini arttıran faktörler olarak önümüze çıkıyor.

Kadın girişimci Nazlıhan Ekşioğlu Demirkol’un 2020 yılının yazında faaliyete geçirdiği Twizytur, enerji tüketimini azaltan tasarruflu,100 km şarj maliyeti 2 TL olan araçları ile trafik ve park problemlerini de boyutları sayesinde ortadan kaldırıyor.

Motosiklet ruhsatlı araçların avantajlarının tümüne sahip bu yeni nesil araç aynı zamanda üst düzey güvenlik de sunuyor.

Demirkollar Motorlu A.Ş Ortağı ve Twizytur Kurucusu Nazlıhan Ekşioğlu De-mirkol, Twizytur’un yeni dünya düzenin temel taşlarından biri olan doğa dostu yüzde 100 elektrikli araçları deneyimleme ve test etme şansı sunan, 2020 yılı yazında başlayan bir şehir içi gezi ve eğlence aktivitesi projesi olduğunu söylüyor.

Twizytur operasyonu, İstanbul, İzmir, Kapadokya ve Cunda adasında toplamda 40 araç, 10 çalışan, 10 milyon TL’ye yakın yatırımı ve vizyonu ile çalışmalarına devam ediyor.

Twizytur operasyonun kurucusu Nazlıhan Ekşioğlu Demirkol, otomobillerin doktoru olarak hitap edilen, 50 yıldan fazla ustalık tecrübesine sahip olan bir babanın tek kızı ve bir amcanın tek yeğeni. Baba Ali Rıza Demirkol ve Amca Osman Fehmi Demirkol Selimiyeli kardeşlerin ortaklığı 1972 yılına uzanıyor.

Türkiye motor sporlarının gelişmesine büyük katkıları bulunan, ilk fabrika mini kuran Renç Koçibey’in motor modifikasyon ustalığından gelen, bugün hala aile şirketi olarak özel bir otomobil markasının İstanbul Üsküdar bölge bayiliği ile otomotiv sektöründe yarım asrı devirmiş bir grup şirketi idi.

Demirkollar sigorta şirketinin 5 yıl müdürlüğünü yapan Nazlıhan Ekşioğlu Demirkol, baba mesleğinden dolayı otomobillere çok yakın olan, temiz enerji tüketen doğa dostu ulaşım araçlarını kendine misyonuna edinmiş ve bu misyonu gelecek nesillere aşılamaya çalışan genç bir kadın girişimci.

10 AY ÖNCE KURULDU

“Şehrin en eğlenceli aktivitesi” sloganı ile yola çıkan Twizytur projesinin kurucusu Nazlıhan Ekşioğlu Demirkol, bankacılık ve sigortacılık üzerine aldığı eğitimlerin ardından 10 yıl mesleğini yürüttü. Evlendikten sonra çocukları Azra ve Mustafa’nın gelişim ve eğitimleriyle yakından ilgilenirken çevresindeki kadına şiddet olaylarından çok fazla etkilenen Demirkol, bu konuya kafa yorarak bir şeyler yapmak istemiş.

Mesleki bilgisi ve babasının 1972 yılından itibaren süregelen otomotiv sektöründeki tecrübelerine dayanarak, kadına trafikteki ve toplu taşımadaki taciz ve şiddet konusunda bir çözüm formülüyle işe başladı. Henüz 10 aylık çok yeni bir girişim olan Twizytur’u hayata geçirdi.

Twizytur projesi ilk etapta Twizy Pink olarak sadece kadınlara özel, pembe renkte Twizy araçların yine sadece kadın şoförler kullanımında, kadın müşterilerine özel bir aplikasyon yardımı ile güvenli taksi hizmeti sunması planlandı.

Fakat daha sonra bu sempatik ikonik tasarımlı güvenli şehir ATV’si ya da motosikleti olarak da adlandırılan 7’den 70’e herkesin ilgi ve merakını çeken yeni nesil ulaşım aracını herkese tanıtmak ve kolaylıkla ulaşabilir hale getirilmesine karar verdi.

GÜVENLİ KULLANIM

Twizy’nin sunduğu pek çok avantaj var. Örneğin günümüzün en büyük problemi olan ulaşımdaki hijyen, izolasyon ve sosyal mesafe. Twizy’de sürücüyle yolcu birbirine değmiyor ve mesafe korunuyor. Kapalı kabin olmasına rağmen yazlık versiyonda cam olmadığı için de havadar bir yolculuk olacağı sunuyor.

Çiftler ya da bireysel kullanıcılar izole ve özel bir ulaşım avantajı sağlıyor. Twizy enerji tüketimi tasarrufu da diğerleriyle kıyaslanamaz düzeyde. 100 km şarj maliyeti 2 TL olan araç, trafik ve park problemlerini de boyutları sayesinde ortadan kaldırıyor.

Motosiklet ruhsatlı araçların avantajlarının tümüne sahip bu yeni nesil araç aynı zamanda üst düzey güvenliğe de sahip. Airbag ve üç bölge emniyet kemeri bulunan Twizy, çelik monokok şasesi ile dört tekerlekli, direksiyonlu, tamamen otomobil gibi kullanılan bir ulaşım aracı.

Twizytur projesi, kullanıcılara video seyretmekten ya da anlatmaktan öte güvenli bir şekilde deneyimleme şansı sunuyor. Güvenli test sürüşü, en önde rehber şoför, konvoy düzeninde tüm trafik kurallarına uyarak gerçekleştiriliyor.

Öndeki aracı sollamamak, hız sınırlarını aşmamak gibi kurallar geçerli. 4-5 aracın peş peşe gittiği, kullanıcıların hiçbir yön derdi yaşamadan rehber aracı takip ederek, sadece sürüşe konsantre olarak tamamen aracı deneyimlemeye odaklanan bir test sürüşü yaşanıyor.

Deneyimli ve bilgili rehber konvoyunun en önde olması ve tüm kullanıcılarda telsiz bulunması, sürüş sırasında oluşabilecek tüm problemleri sıfıra indiriyor. Sürüş sırasında merak edilen tüm sorular anında cevaplanıyor ve gerekirse müdahale ediliyor.

Kullanıcılar kısa süreli araç kiralama operasyonu olan Twizytur’a katıldıktan sonra bireysel kiralama hakkına sahip olup, haftalık ve aylık olmak üzere uzun süre kiralama yapabiliyor. Üçüncü adım olarak Twizytur’un şehir içi ulaşıma İspark’tan İspark’a katılması planlanmış.

Sistem, daha önce Twizytur’a katılmış araçlarını deneyimlemiş sisteme kayıtlı kullanıcıların bir aplikasyon yardımı ile çalıştığı yere en yakın İspark’tan aracı kiralaması ve yaşadığı eve en yakın İspark’a aracı bırakarak kullandığı km kadar ödeme yaptığı bir süreç olarak planlanmış.

KOLAY KULLANILIYOR

‘Twizy’ kelimesi, twin ve easy kelimelerinden türetilmiş; İkiz olması, ruhsatında dört tekerlekli motosiklet olup, tamamen otomobil gibi kullanılmasından ötürü, kolay kelimesi de çok kolay kullanılmasından geliyor. Ruhsatta L7 dört tekerlekli motosiklet olmasının nedeni de, sürücü koltuğu önde yolcu koltuğu arkada olmak üzere motosiklet oturuş şekline sahip olması kapladığı yer ve hacim ölçülerinden ötürü.