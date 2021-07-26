Yaklaşık bir ay önce faaliyete geçen online araç kiralama platformu miniyol.com’un Kurucu Ortağı Yaşar Çelik, “Amacımız 2022 yılına kadar günlük minimum bin adet işlem hacmine sahip olmak ve üç yıl içerisinde ise sektöre yön veren firma haline gelmek” diyor.

KOBİ GİRİŞİM Temmuz 2021 tarihli sayıdan

Türkiye’de önde gelen online seyahat bilet platformlarından biri olan biletall.com kurucuları tarafından hayata geçirilen miniyol. com, yaklaşık bir ay önce ‘Araç Kiralamanın Yeni Yolu’ sloganıyla faaliyetlerimize başladı.

Miniyol.com Kurucu Ortağı Yaşar Çelik ile şirketin hedeflerini ve gelecek planlarını konuştuk.

Şirket hakkında kısa bilgi verir misiniz?

Sistemi geliştirirken, kendimize özgü bir müşteri deneyimi yaşatabilmek adına, sektörün ve kullanıcıların ihtiyaçlarını iyi analiz ederek bütün teknolojik gereksinimleri bu çerçevede çözümledik. Hali hazırda içeride yer alan ekiple birlikte her konuda alanında uzman çözüm ortağı şirketlerle çalışıyoruz.

Pandemi sürecinde hayatımıza daha çok yerleşesen minimalizm kavramından ilhamla hayat geçirdiğimiz ‘miniyol.com’ olarak amacımız; sistemi 2022 yılına kadar her noktasıyla kusursuz bir hale getirmek, aynı yıl içerisinde günlük minimum 1000 adet işleme hacmine sahip olmak ve 3 yıl içerisinde ise sektöre yön veren firma haline gelmek.

Faaliyet alanlarınız neler?

Kullanıcılara, web sitemiz ve mobil uygulamamız üzerinden ihtiyaca yönelik olarak kolay, hızlı ve güvenli şekilde onlarca araç arasında kıyaslama hizmeti sunarak fiyat güvencesi ile araç kiralama hizmeti vermekteyiz.

Pandemi dönemi araç kiralama sektöründe neleri değiştirdi?

Kişiler bu dönemde toplu taşıma kullanmaktan olabildiğince uzak kalmaya çalıştı. Bu durum kişileri de kısa süreli araç kiralamalara yöneltti. Hijyen kuralları her alanda olduğu gibi burada birinci sıraya yerleşti ve kullanıcı deneyiminde kilit bir role dönüştü.

Bireysel zevklerden çok temizlik ve hijyen önlemleri ilk sıraya oturdu. Kullanıcılar satın alma konusunda fiyatlar ile birlikte artık alınan hijyen tedbirlerini de karşılaştırmaya başladı. Araç kiralama da bir lüks olmaktan çıkıp artık ihtiyaç haline geldi. Fiziksel kiralama yerine online kanallarla yapılan işlemler daha çok arttı.

Önümüzdeki 5 yılla ilişkin hedefleriniz neler?

Araç kiralama dikeyinde ürüne ve son kullanıcıya doğru büyümeyi ve 5 yıllık projeksiyonda hali hazırda örneği olmayan birçok farklı ürünü de kullanıma açmayı hedefliyoruz. Hayata geçecek projeler, tedarikçilere yeni pazarlar, kullanıcılara da ciddi fiyat avantajları sağlayacak.

‘Tek tıkla iptal mümkün”

“Miniyol’da herşey minimal, her şey minicik olacak. Online araç kiralama sektöründe ilk defa sadece 3 adımda kiralama işlemi yapılırken, tek bir tıklama ile de iptal işlemi Miniyol’da yapılabiliyor.

Ara yüzümüz de yine minimallik prensibi uyarınca zaman sayaçları, pop-up’lar gibi sadece kullanıcıyı satın almaya zorlama amacı güden materyalleri de kesinlikle kullanmıyoruz. Miniyol’un temel prensibi olan minimalizm ödemelere de uyarlandı.

Kullanıcılarımız bizden araç kiralarken kiralama bedelinin sadece minicik bir kısmını ödeyecekler. Örnek vermek gerekirse 1.000 TL’lik bir kiralama için rezervasyon esnasında sadece 150 TL ödenecek, aracı teslim alana kadar ise kullanıcılarımızdan başkaca herhangi bir bedel talep edilmeyecek.”