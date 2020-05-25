Koronavirüs salgını hem kurumlar hem de çalışanlar için yeni bir dönemin kapısını araladı. Pek çok şirkette zaman zaman gündeme gelen evden çalışma modeli bir anda zorunluluk haline geldi. Bu ani geçiş süreciyle birlikte iş kaygısı, iş gücü verimliliği, iş yaşam dengesi gibi pek çok soru da hem çalışanların hem de şirketlerin gündemine oturdu. Haliyle bu döneme özel sorunlara çözümler geliştiren girişimler öne çıkmaya başladı.

Ayşegül Sakarya Pehlivan

asakarya@ekonomist.com.tr

Türkiye’nin ilk yerli performans ölçüm programı Antizan da bu girişimlerden biri. Kendi alanında dünyada ilk ve tek patentli program olan Antizan, çalışanların bilgisayar kullanma etkinliğini izleyen, süreleri ölçen, puanlayan ve performansını belirleyen bir yazılım. Çalışan verimliliğini ölçen bu yazılım işverenin endişelerini ortadan kaldırırken çalışanlara verimliliğe dayalı zam, prim gibi ek fırsatların sunulmasını sağlıyor.

Antizan 2010 yılında kurulan Aydos Yazılım Geliştirme ve Robot Teknolojileri’nin İstanbul Teknopark bünyesinde geliştirdiği ilk yerli personel verimlilik programı. Bugün ulusal ve uluslararası pek çok kurumun kullandığı Antizan’a, koronavirüs salgını sonrası ilgi iyice artmış durumda.

Aydos Yazılım Geliştirme ve Robot Teknolojileri Genel Müdürü Hüseyin Sarıyar, özellikle Koronavirüs sonrasında hızla geçilen evden çalışma sistemi nedeniyle çalışanların da işverenlerin de verimlilik konusunda kafalarında soru işaretleri oluştuğunu söylüyor. Sarıyer, “Özellikle evden çalışma sonrasında sosyal medyadan dizi ve kitap önerisi isteyen, sıkıldığını yazan kişilerin olması işverenlerin de çalışanların da gerçekten verimli çalışılıyor mu sorusunu gündeme getirdi” diyor.

PEK ÇOK SORU VAR

Bu süreçte hem çalışanlar hem de işverenler açısından pek çok yeni sorun ortaya çıktı. Personelin evden çalıştığını kontrol etmek için sürekli e-posta gönderen ya da farklı zamanlarda görüntülü arayan yöneticiler var. Bu durum çalışanlar ve yöneticiler arasında gerilime neden oluyor.

Evden çalışan pek çok kişi ise ofistekinden daha yoğun çalıştıklarından, saat ve gün kavramının artık yok olduğundan şikayet ediyor. Bu süreçte şirketler, çalışanlarının verimliliklerini ölçmek istiyor. Yeni düzen ile ofis düzeni arasındaki farklılığı görmek ve bu süreç tamamlandığında karar verirken bu sürecin ölçülebilir hale gelmesi gerekiyor. Personel verimlilik aracı olan Antizan, kurumlara ve üst yöneticilere çalışanlarını anlamlandırma ve verimliliğini ölçerek klişeleşmiş zanlardan kurtarıyor.

İster ofiste, ister evde ya da nerede çalışılıyorsa çalışılsın yapılan işin verimliliğini ölçmek gerektiğine dikkat çeken Sarıyar, “Çalışanlar arasında adaleti sağlamak için de bu çok önemli. Antizan’la süre ya da verimlilik bazlı çalışan performansını analiz edebiliyorsunuz.

Çalışan temelli kişisel verimlilik raporu, haftanın en verimli günleri gibi çıktılar alma imkanı da sunuyor size. Pek çok şirketin performans odaklı zam yaptığı şu dönemde bu program adaleti sağlıyor” diye konuşuyor.

Şirket, kamu kurumlarından bankalara, çağrı merkezlerinden uzaktan çalışmaya elverişli sektörler başta olmak üzere bilgisayar kullanan tüm sektörlerden yoğun ilgi görüyor. Türkiye’deki iş yapış şekillerine de uyumlu olan bu program sayesinde verimli çalışanların zam dışında farklı şekillerde ödüllendirilmesi de sağlanabiliyor.

Sarıyar, bugüne kadar yaptığı çalışmalardan yola çıkarak şirketlerde program ilk kurulduğunda genellikle çalışan verimliliğinin yüzde 30’larda olduğunu, ancak programdan sonra verimlerin yüzde 70’lere kadar çıktığını net olarak gördüklerini ifade ediyor. Şirketlerin verimliliği artırmak amacıyla çoğu zaman sosyal medyayı, ya da farklı siteleri yasakladığına tanık olduğunu belirten Sarıyar “Çalışanlarınızı kısıtlamayan. Onları verimliliğe teşvik edici Antizan uygulaması ile şirketinizin bir parçası yapın” diye konuşuyor.

YÜZDE 30 BÜYÜYECEK

Antizan, bu yıl yüzde 30 büyümeyi hedefliyor. Sarıyar, “Sürecin getirdiği ihtiyaç, yerli – milli imkanlarla üretilen ve Türkiye’nin iş yapış tarzına uyumlu tek araç olmasından dolayısıyla Antizan özelinde beklentimizden daha fazla büyüyeceğimizi görüyoruz” diyor.

Türkiye’nin iş alanındaki benzersiz yapısına uygun olarak üretilen Antizan, sürekli geliştirerek yeniliklerle de uyumlu hale getiriliyor. Bu nedenle şirketin önceliği Türkiye’de büyümek. Şirket, verimliliğin doğru ölçülmesiyle çalışanın hakkını alması, işverenin kemikleşmiş klişe zanlardan kurtulmasını hedefliyor. Diğer yandan yabancı teknoloji şirketlerinin Antizan’a ilgisi var.

Bu yılın sonuna doğru Türkiye’den dünyanın bir çok ülkesinde kullanılan personel verimliliğini ölçen bir araç olarak var olmayı hedefliyor. Aydos Yazılım Geliştirme ve Robot Teknolojileri performans ve verimlilik ölçümünün yanı sıra güvenlik odaklı çalışmalar yapıyor. Veri güvenliği dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ciddi risk altında.

Sarıyar, “Geliştirmeyi sürdürdüğümüz akıllı güvenlik sistemi ile verinin kurum dışına çıkışı engelleniyor. Örneğin, yetkisiz bir kişinin kurum dışına çıkardığı bir veri özel bir sistem tarafından koruma altına alınarak, çıkarılan doküman okunmaz hale geliyor” diyor. Şirket, 2020 yılı içinde personel verimliliği aracı Antizan’ın yanında, güvenlik sistemini de kullanıma sunmayı amaçlıyor.

ANTİZAN NASIL ÇALIŞIYOR?

Antizan programı aldıktan sonra süreç şöyle ilerliyor. Program ölçüm yapılacak tüm bilgisayarlara kuruluyor. Yöneticilere de aynı zamanda yönetici yetkisi olan bir program kuruluyor. Kurumun ihtiyaçlarına göre tanımlamalar yapılıyor ve sistem hemen çalışmaya başlıyor.

Bilgisayarların sürekli internete bağlı olmaları gerekmiyor. Kurulum yapıldıktan sonra 1-2 haftalık sürecin ardından, Antizan’ın eşsiz makine öğrenmesi algoritmasıyla tam uyum sağlıyor. Böylece verimlilik ve performansta ciddi artışlar gözleniyor.

Süreç içinde bilgilendirme gibi özellikleri sayesinde, verimlilik sürekli artıyor. Antizan, belli aralıklarla yeni özelliklerini de güncellemelerle kullanıcılara düzenli aktarıyor. Bilgisayar internete bağlandığında kendini güncelliyor.

Antizan’a karar vererek başlayan kurumların yöneticileri, Aydos Yazılım ve Robot Teknolojileri tarafından bir eğitim alıyorlar. Bu eğitimde program hakkında bilgi aktarımı ve kullanım konusunda bilgiler veriliyor. Sonrasında ise Antizan, süreç içinde her türlü desteği vermeye devam ediyor.