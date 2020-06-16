UiPath Avrupa Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen, Ekonomist dergisi Instagram hesabında ‘Dijital Gelecek’ başlıklı canlı yayınında Gözde Yeniova Saylak’ın sorularını yanıtladı. Pandemi dönemindeki teknoloji kullanımı ve gelecekte dünyayı değiştirecek teknolojiler üzerine görüşlerini paylaşan Tansu Yeğen, bu dönemde birçok şirketin dijital çalışma ortamlarını dönüştürmek için yatırımlarını artırdığını kaydetti.

Pandemi sürecinde şirketlerin üç şekilde etkilendiğini vurgulayan Yeğen, şöyle konuşuyor:

“Çok hazır olan şirketler bile gelen fazla talebi karşılayamadı, bazı şirketler bir yandan satış artışı yakalarken bazı alanlarda ciro kaybı yaşadı. Bu sürece hiç hazır olmayan şirketler ise birçok teknolojiyi çaresizce deneme yoluna gitti. Bu süreçte şirketlerin baktığı göstergeler değişmeye başladı. Bu önümüzdeki süreci şekillendirecek.”

Önümüzdeki süreçte robotik yazılım ve yapay zeka teknolojisinin daha fazla kullanılacağına dikkat çeken Yeğen, ‘’Bundan sonra bizi çok yıkıcı şeyler bekliyor. Eğer yapay zekayı ve yeni teknolojileri öğrenmezsek bizi çok zor bir dönem bekliyor’’ diyor. Şu anda Türkiye’de 200 kadar şirketin robot çalışanı olduğunu söyleyen Yeğen, önümüzdeki süreçte bu alandaki beklentilerini ise şöyle açıklıyor:

ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE YAPAY ZEKANIN SIKÇA KULLANACAĞI ALANLAR

“Türkiye’nin en büyük banka, sigorta ve telekom şirketlerinin robot çalışanları bulunuyor. Bu oran daha da artacak. Çünkü şirketler bundan çok fazla verim sağlıyor. Örneğin, bir çalışan 20 kişiden veri alarak 10 saatte bir sunum hazırlıyordu. Şu anda bunu 6 dakikada yapabiliyor. Ya da 25 kişinin yaptığı bir işi 5 robot yapabiliyor. Önümüzdeki süreçte özellikle finans, insan kaynakları, müşteri ilişkileri ve satış alanlarında robotları daha fazla göreceğiz. Ama bu alanların alt başlıklarında da satın alma, stok ve bayi yönetimi gibi birçok sürecin yönetilmesi de var.”