12. Yargı Paketi son durum: 12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak? Yürürlüğe girdi mi?

Bakan Gürlek, daha önce yaptığı bir açıklamada, çocukların işlediği suçları yönelik cezaları yetersiz bulduğunu ifade etmişti. Gürlek, "Özellikle çocukların adam öldürme ya da diğer suçlarda yetişkinler gibi ağırlaşmış müebbet hapis cezası gerekiyorsa onların almasını sağlayacağız. Bu düzenlemede Meclis'te bir komisyon kuruldu. O komisyonda da zaman zaman görüşüyoruz. Bu düzenlemeyi de hayata geçireceğiz." ifadelerini kullanmıştı.