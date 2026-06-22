12. Yargı Paketi son durum: 12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak? Yürürlüğe girdi mi?

12. Yargı Paketi'ne ilişkin süreç yakından izlenmeye devam ediyor. Özellikle infaz düzenlemesi ve genel af iddiaları gündemdeki yerini korurken, vatandaşlar "12. Yargı Paketi yasalaştı mı?", "Genel af çıkacak mı?" ve "12. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek?" sorularına yanıt arıyor. İşte 12. Yargı Paketi'ne ilişkin son gelişmeler...
1 12. Yargı Paketi Meclis'ten geçti mi?
12. Yargı Paketi'ne ilişkin süreç devam ederken, düzenleme henüz Meclis'ten geçmedi.
2 12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?
12. Yargı Paketi'nin bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunulması bekleniyor.
3 12. Yargı Paketi'yle genel af çıkacak mı?
Adalet Bakanı Akın Gürlek, daha önce yaptığı bir değerlendirmede, cezasızlık algısı oluşturabilecek genel af niteliğinde veya belirli kişileri kapsayan özel bir düzenlemenin hayata geçirilmeyeceğini ifade etmişti.
4 12. Yargı Paketi'nde neler olacak?
Teklifte yer alan düzenlemeye göre, hukuk yargılamalarında davaların daha hızlı sonuçlanması, usul ekonomisinin güçlendirilmesi ve makul sürede yargılanma hakkının etkin şekilde korunması amacıyla duruşmalar arasındaki süre en fazla 3 ay olacak. Ancak bilirkişi incelemesinin uzaması ya da istinabe yoluyla yürütülen işlemler gibi zorunlu durumlarda hakim, gerekçesini açıklayarak bu sürenin aşılmasına karar verebilecek.
5 e-Duruşma sisteminin kapsamı genişletilecek
Teklifle, yargı süreçlerinde bilişim teknolojilerinden daha etkin yararlanılması hedeflenirken, e-Duruşma sisteminin kullanım alanı genişletilecek ve ön inceleme duruşmalarının da bu sistem üzerinden gerçekleştirilmesinin önü açılacak.
6 Hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşmak ayrı bir suç olarak tanımlanacak
Türk Ceza Kanunu'nda yapılması öngörülen değişiklikle, maddi çıkar sağlamak amacıyla hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşmak ayrı bir suç olarak tanımlanacak ve bu fiil için hapis cezası uygulanacak. Düzenleme kapsamında, hesap bilgilerini paylaşanlar ile bu hesapların dolandırıcılıkta kullanılmasına aracılık edenler, artık "nitelikli dolandırıcılık" yerine oluşturulacak yeni suç kapsamında yargılanacak.
7 12. Yargı Paketi'nde yer alan düzenlemeler
Teklifte, yargılamaların makul sürede tamamlanmasını sağlamak amacıyla, bölge adliye mahkemelerinin ilk derece mahkemesi olarak verdiği kararlar dışında, ilk derece mahkemelerinin yalnızca görevsizlik veya yetkisizlik gerekçesiyle verdiği kararların Yargıtay tarafından bozulmasının önüne geçilmesi öngörülüyor.
Bunun yanı sıra, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları sonrasında ortaya çıkan hukuki boşlukların giderilmesi amacıyla bazı kanunlarda değişikliğe gidilecek.
8 Çocukların işlediği suçlara yönelik düzenleme
Bakan Gürlek, daha önce yaptığı bir açıklamada, çocukların işlediği suçları yönelik cezaları yetersiz bulduğunu ifade etmişti. Gürlek, "Özellikle çocukların adam öldürme ya da diğer suçlarda yetişkinler gibi ağırlaşmış müebbet hapis cezası gerekiyorsa onların almasını sağlayacağız. Bu düzenlemede Meclis'te bir komisyon kuruldu. O komisyonda da zaman zaman görüşüyoruz. Bu düzenlemeyi de hayata geçireceğiz." ifadelerini kullanmıştı.
9 12. Yargı Paketi'nde iş dünyasını ilgilendiren adımlar
Öte yandan Adalet Bakanı Akın Gürlek, ticari davalar ile iş dünyasını yakından ilgilendiren iş davalarının uzun sürdüğüne dikkat çekerek, sistemdeki sorunların giderilmesi amacıyla 12. Yargı Paketi kapsamında çeşitli düzenlemelerin hayata geçirileceğini kaydetmişti.
10 Pakette infaz düzenlemesi olacak mı?
Bakan Gürlek, infaz düzenlemesine ilişkin çalışmaların sürdüğünü belirterek, bu konuda daha önce 11. Yargı Paketi kapsamında düzenleme yapıldığını hatırlatmıştı. Gürlek, yürütülen çalışmanın 12. Yargı Paketi'nde yer alıp almayacağı ve Meclis'ten geçip geçmeyeceği konusunda net bir değerlendirme yapamayacağını ifade ederken, pakette farklı önceliklerin bulunduğunu söylemişti.