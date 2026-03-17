18 Mart Çanakkale Zaferi resmi tatil mi? Bankalar, hastaneler ve kamu kurumları açık mı?

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü, yarın Türkiye genelinde büyük bir gurur ve coşkuyla anılacak, birçok noktada anma etkinlikleri düzenlenecek. Bu kapsamda milyonlarca vatandaş, kamu kurumlarının ve bankaların çalışma düzenini araştırmaya başladı. Peki, 18 Mart resmi tatil mi? Yarın bankalar, hastaneler ve diğer kamu kurumları açık olacak mı?
1 18 Mart resmi tatil mi?
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü, resmi tatil takvimi içerisinde yer almıyor.
2 18 Mart yarım gün mü?
Vatandaşların bir diğer merak ettiği konu ise 18 Mart’ın yarım gün olup olmadığı. Yarım gün tatil uygulaması 18 Mart tarihini kapsamıyor.