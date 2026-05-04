ARA
DOLAR
45,20
0,05%
DOLAR
EURO
52,85
0,04%
EURO
ALTIN
6526,59
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

"Enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu değerlendiriyoruz"

Bugün açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendiren Bakan Mehmet Şimşek, enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu ve dezenflasyonun devam edeceğini tahmin ettiklerini belirtti.

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

Son Güncellenme:
"Enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu değerlendiriyoruz"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün açıklanan nisan ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Bakan Şimşek, enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu değerlendirdiklerini ve dezenflasyonun devam etmesini öngördüklerini ifade etti.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) nisanda aylık yüzde 4,18, yıllık ise yüzde 32,37 oranında artış göstermişti.

"Gerekli adımları atıyoruz"

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Bakan Şimşek, jeopolitik gelişmelerin etkisiyle artan enerji ve emtia fiyatlarının kısa vadede enflasyon görünümü üzerinde baskı oluştursa da bu etkileri sınırlamak amacıyla bütçe imkanları çerçevesinde gerekli adımları attıklarını ifade etti:

"Nisanda enflasyon aylık yüzde 4,2, yıllık yüzde 32,4 gerçekleşti.

Hizmetlerde enflasyon geçen yılın aynı dönemine göre 14,3 puan iyileşerek yıllık yüzde 40,3, temel mallarda yüzde 16,5 oldu.

Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle artan enerji ve emtia fiyatları kısa vadede enflasyon görünümü üzerinde baskı oluştursa da, bu etkileri sınırlamak amacıyla bütçe imkânları çerçevesinde gerekli adımları atıyoruz.

Enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu değerlendiriyor ve dezenflasyonun devam etmesini öngörüyoruz. Kalıcı fiyat istikrarını sağlayarak vatandaşlarımızın refahını artıracak politikalarımızı kararlılıkla uygulamayı sürdüreceğiz."

İlgili Haberler
TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyon rakamları belli oldu!
TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyon rakamları belli oldu!
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL