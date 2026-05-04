Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün açıklanan nisan ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Bakan Şimşek, enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu değerlendirdiklerini ve dezenflasyonun devam etmesini öngördüklerini ifade etti.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) nisanda aylık yüzde 4,18, yıllık ise yüzde 32,37 oranında artış göstermişti.

"Gerekli adımları atıyoruz"

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Bakan Şimşek, jeopolitik gelişmelerin etkisiyle artan enerji ve emtia fiyatlarının kısa vadede enflasyon görünümü üzerinde baskı oluştursa da bu etkileri sınırlamak amacıyla bütçe imkanları çerçevesinde gerekli adımları attıklarını ifade etti:

"Nisanda enflasyon aylık yüzde 4,2, yıllık yüzde 32,4 gerçekleşti.

Hizmetlerde enflasyon geçen yılın aynı dönemine göre 14,3 puan iyileşerek yıllık yüzde 40,3, temel mallarda yüzde 16,5 oldu.

Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle artan enerji ve emtia fiyatları kısa vadede enflasyon görünümü üzerinde baskı oluştursa da, bu etkileri sınırlamak amacıyla bütçe imkânları çerçevesinde gerekli adımları atıyoruz.

Enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu değerlendiriyor ve dezenflasyonun devam etmesini öngörüyoruz. Kalıcı fiyat istikrarını sağlayarak vatandaşlarımızın refahını artıracak politikalarımızı kararlılıkla uygulamayı sürdüreceğiz."