ARA
DOLAR
45,11
-0,09%
DOLAR
EURO
52,96
-0,05%
EURO
ALTIN
6637,79
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Bugün bir hissenin fiyatında düzeltme var (29 Nisan)

Bugün bir hissenin fiyatında düzeltme var (29 Nisan)

Borsa İstanbul A.Ş., bugün sermaye artırımı yapan bir hisse için fiyat düzeltmesi gerçekleştirildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.


Bugün bir hissenin fiyatında düzeltme var (29 Nisan)

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımları nedeniyle bugün bir hissenin fiyatında değişiklik olacağını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamaya göre, Sümer Varlık Yönetim A.Ş. (SMRVA) paylarının fiyatında, iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Sümer Varlık Yönetim A.Ş. (SMRVA)

%408,47457 İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artırımı
Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 17,7393 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
 

0
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL