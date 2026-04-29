Bugün bir hissenin fiyatında düzeltme var (29 Nisan)

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımları nedeniyle bugün bir hissenin fiyatında değişiklik olacağını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.
Açıklamaya göre, Sümer Varlık Yönetim A.Ş. (SMRVA) paylarının fiyatında, iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle düzeltme yapıldı.
Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:
Sümer Varlık Yönetim A.Ş. (SMRVA)
%408,47457 İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artırımı
Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 17,7393 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)