Ajet ile Bodrum’dan Avrupa’ya direkt uçuşlar başladı

Ajet, Bodrum’dan Avrupa’da 14 hat ile, Lefkoşa ve yurt içinde 7 hat olmak üzere toplam 22 noktaya direkt seferlere başladı. Bodrum’dan Avrupa’ya açılan direkt hatlar dolayısıyla 3 Temmuz 2026 tarihinde Milas-Bodrum Havalimanı’nda yapılan törene Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Ajet Genel Müdür Yardımcısı Cemal Kaya, TAV Ege ve TAV Milas-Bodrum Genel Müdürü Candemir Akyıldız, Ajet ve TAV Havalimanları yöneticileri, yerel otoriteler ile sektör temsilcileri katıldı.
1 Bodrum üçüncü operasyon üssü oldu
Bodrum hatları ile ilgili açıklamada bulunan Cemal Kaya, "Ajet olarak İstanbul ve Ankara’dan sonra Bodrum’u da bu yaz itibarıyla üçüncü üssümüz olarak konumlandırdık. Avrupa’dan turist taşımak ve ülkemizin turizm potansiyeline katkı sağlamak amacıyla Bodrum’u Avrupa’nın 13 kentiyle direkt uçuşlarla buluşturduk. On dördüncü hattımız da yakında seferlerine başlayacak. Bu yaz Bodrum’dan 15 yurt dışı, 7 yurt içi olmak üzere toplam 22 noktaya uçuyoruz. Haftada 43 frekans ile Bodrum’a özel çok önemli bir kapasite ayırıyoruz. Geçtiğimiz hafta başlattığımız Bodrum operasyonlarımızın hem yolcularımıza hem Bodrum turizmine hem de bölge ekonomisine değer katacağına inanıyoruz" dedi. Candemir Akyıldız, "Ajet’in yeni direkt hatlarıyla Milas-Bodrum’u Avrupa ve çevre coğrafyalarla daha güçlü bağlarla buluşturacak olmasından memnuniyet duyuyor, yeni hatların hayırlı olmasını diliyoruz. TAV Havalimanları olarak tüm yolcularımıza en iyi seyahat deneyimini sunmak için çalışıyoruz. Milas-Bodrum Havalimanı’nda da iş ortaklarımızla birlikte bölgenin turizm potansiyelini destekleyecek, yolcularımıza daha fazla uçuş seçeneği ve yüksek hizmet kalitesi sunacak çalışmaları sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.
2 Ajet Avrupa’dan Bodrum’a hava köprüsü kurdu
Ajet’in Bodrum’dan Nürnberg, Hamburg, Berlin, Saraybosna, Bremen, Viyana, Stokholm, Hannover, Üsküp, Kopenhag, Leipzig ile charter olarak Tiran ve Priştina’ya ilk direkt seferleri gerçekleştirildi. Bodrum’dan Londra’ya ilk uçuş ise temmuz ayı ortasında yapılacak. Milas-Bodrum Havalimanı’nı yaz döneminde yeni üssü olarak konumlandıran Ajet, Bodrum’un uluslararası erişilebilirliğini artırmayı ve Türkiye turizmine katkı sağlamayı hedefliyor. Aktarmalı seyahatlerde yaşanan bekleme sürelerini ortadan kaldıran direkt uçuşlar, misafirlere zaman tasarrufu sağlarken destinasyonlar arasındaki turizm ve ticari hareketliliği de güçlendiriyor.
3 En fazla sefer Almanya’ya
Ajet, Bodrum’dan Almanya’nın altı kentine haftada toplam sekiz direkt sefer gerçekleştiriyor. Nürnberg ve Hamburg’a Perşembe ve Cumartesi günleri, Berlin’e Salı günleri, Bremen’e Pazar günleri, Hannover’e Çarşamba günleri ve Leipzig’e Cumartesi günleri direkt uçuş düzenleniyor. Londra seferleri Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri olmak üzere haftada üç kez gerçekleştirilecek. Tiran’a haftada iki kez charter sefer, Saraybosna, Viyana, Stokholm, Üsküp, Priştina (charter) ve Kopenhag’a ise haftada bir frekansla direkt sefer düzenleniyor. 26 Haziran’da ilk uçuşun gerçekleştirildiği Bodrum-Lefkoşa hattında ise haftada iki karşılıklı sefer yapılıyor.
4 Yurt içinde 5 şehirden Bodrum’a direkt uçuş
Ajet, İstanbul ve Ankara’nın dışında yurt içi uçuş ağında da Bodrum’a direkt seferlerini artırdı. Milas-Bodrum Havalimanı’na Trabzon, Adana, Gaziantep, Samsun ve Kayseri’den Bodrum’a direkt seferler gerçekleştiriyor. Bu hatlarda haftalık toplam 12 sefer planlanırken, iç hatlarda sezonun ilk direkt uçuşu 27 Haziran’da Kayseri’den Bodrum’a yapıldı. TAV Havalimanları tarafından işletilen Milas-Bodrum Havalimanı, 2025 yılında 4,4 milyon yolcuya hizmet verdi. 2026’nın ilk beş ayında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artışla 940 bin 330 yolcu ağırladı.