Ajet ile Bodrum’dan Avrupa’ya direkt uçuşlar başladı

Bodrum hatları ile ilgili açıklamada bulunan Cemal Kaya, "Ajet olarak İstanbul ve Ankara’dan sonra Bodrum’u da bu yaz itibarıyla üçüncü üssümüz olarak konumlandırdık. Avrupa’dan turist taşımak ve ülkemizin turizm potansiyeline katkı sağlamak amacıyla Bodrum’u Avrupa’nın 13 kentiyle direkt uçuşlarla buluşturduk. On dördüncü hattımız da yakında seferlerine başlayacak. Bu yaz Bodrum’dan 15 yurt dışı, 7 yurt içi olmak üzere toplam 22 noktaya uçuyoruz. Haftada 43 frekans ile Bodrum’a özel çok önemli bir kapasite ayırıyoruz. Geçtiğimiz hafta başlattığımız Bodrum operasyonlarımızın hem yolcularımıza hem Bodrum turizmine hem de bölge ekonomisine değer katacağına inanıyoruz" dedi. Candemir Akyıldız, "Ajet’in yeni direkt hatlarıyla Milas-Bodrum’u Avrupa ve çevre coğrafyalarla daha güçlü bağlarla buluşturacak olmasından memnuniyet duyuyor, yeni hatların hayırlı olmasını diliyoruz. TAV Havalimanları olarak tüm yolcularımıza en iyi seyahat deneyimini sunmak için çalışıyoruz. Milas-Bodrum Havalimanı’nda da iş ortaklarımızla birlikte bölgenin turizm potansiyelini destekleyecek, yolcularımıza daha fazla uçuş seçeneği ve yüksek hizmet kalitesi sunacak çalışmaları sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.