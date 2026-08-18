Yapay zekâ sektörünün önde gelen iki şirketi büyük bir altyapı projesi için el sıkıştı. ABD Sermaye Piyasası Kurulu’na (SEC) yapılan bildirime göre Nvidia, OpenAI’ın ABD’nin Ohio eyaletinde kuracağı yeni yapay zekâ veri merkezi için 105 milyar dolara kadar finansman desteği sağlayacak.



Proje kapsamında sağlanacak kredi, ilk etapta 4,25 gigavatlık (GW) bilgi işlem kapasitesini fonlayacak. Sözleşmede yer alan opsiyonla birlikte bu kapasitenin 3,75 gigavat daha artırılması öngörülüyor. Bilgi işlem altyapısını üstlenecek olan Nvidia’nın, tesisleri 2028 yılından itibaren kademeli olarak hizmete açması planlanıyor.

Pike County bölgesindeki PORTS-Pike Teknoloji Kampüsü’nde inşa edilecek veri merkezinin yapım ve işletmesini SB Energy üstlenecek. OpenAI, 20 yıllık kiralama modeliyle kullanacağı SB Energy şirketinde hisse sahibi bulunurken, OpenAI CEO’su Sam Altman da şirketin erken dönem yatırımcıları arasında yer alıyor.

Nvidia CEO’su Jensen Huang konuya ilişkin değerlendirmesinde, "OpenAI’ın her yeni nesilde daha fazla zekâ üreten ve verimliliği artıran yapay zekâ fabrikalarını sürekli güncelleyebilmesi için uzun ömürlü bir Nvidia altyapısı sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bölgeye 4,2 milyar dolarlık enerji yatırımı



Anlaşma yalnızca veri merkeziyle sınırlı kalmayacak. SB Energy ve SoftBank, 10 gigavatlık güç ihtiyacını karşılamak amacıyla bölgenin elektrik şebekesine en az 4,2 milyar dolarlık altyapı yatırımı yapacak. Nvidia da bu süreçte SB Energy’ye 1,5 milyar dolarlık doğrudan yatırım gerçekleştirecek.

OpenAI tarafından yapılan açıklamada, projenin 2032 yılına kadar inşaat aşamasında 35 bin kişiye iş imkânı sunacağı, tesis tamamlandığında ise 2 bin 500 kişiye kalıcı istihdam sağlayacağı bildirildi.

"Yapay zeka çağının yeni petrolü: İşlem gücü"



Daha önce CNBC ve Wall Street Journal’da yer alan haberlerde, Nvidia’nın borçlanma garantisi için 250 milyar dolarlık bir rakamı görüştüğü, ancak nihai garantinin 120 milyar doların altında sınırlandırıldığı ifade edilmişti. Sektör uzmanları, teknoloji devlerinin kendi ekosistemlerini finanse etmesini "döngüsel finansman" riski olarak yorumlasa da Nvidia, geçtiğimiz hafta 6 büyük varlık yönetim şirketiyle 500 milyar dolarlık veri merkezi fonu kurduğunu açıklayarak yatırımlarını hızlandırmıştı.

Anlaşmayı CNBC yayınında değerlendiren OpenAI Başkanı Greg Brockman ise bilgi işlem kapasitesinin önemine dikkat çekerek, "İşlem gücü, yapay zekâ çağının yeni petrolü ve en kritik kıt kaynağı haline geliyor" açıklamasını yaptı.