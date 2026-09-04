TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı'ya fahri doktora ünvanı verildi

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı da olan Fuat Tosyalı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman'ın katılımıyla İSTE ev sahipliğinde düzenlenen "2. Uluslararası İskenderun Demir-Çelik Sempozyumu ve Fuat Tosyalı'ya Ekonomi Alanında Fahri Doktora Beratı Takdim Töreni"nde, iş hayatına nasıl başladığını anlattı.

Zengin olmayı değil, "fark yaratmayı" hayal ettiğini, yatırım yapılacaksa büyük düşünmekten, hedef konulacaksa iddialısını koymaktan ve dünyanın en iyileriyle rekabet edecek ölçüye talip olmaktan korkmadığını belirten Tosyalı, şöyle konuştu:

"Çünkü çelik sektöründe korkak hedeflerle küresel sonuçlara ulaşılabileceğine inanmıyorum. Elbette büyük hedef, daha büyük yatırım, daha fazla risk, daha ağır sorumluluklar getirir ama hedef doğru konulduğunda ülkenize bıraktığınız değer de aynı ölçekte büyür. Aynı zamanda şunu da çok erken öğrendim, hayal tek başına hiçbir şey ifade etmiyor. Fikir üretmek kolaydır, hedef açıklamak da kolaydır, zor olan o fikri projeye, projeyi yatırıma, yatırımı çalışan bir fabrikaya, o fabrikayı da rekabet eden, ihracat yapan ve kalıcı değer oluşturan bir yapıya dönüştürmektir."

Tosyalı, tüm dünyanın pandemi etkisiyle kapanmasına, tedarik zincirinin kopmasına ve üstelik bölgedeki büyük deprem felaketine rağmen Sarıseki'de 2,5 milyar dolarlık yatırımla yıllık 4 milyon ton yassı çelik kapasitesine sahip dünya ölçeğinde bir tesis kurduklarını ifade etti.

"Çeliğiniz yoksa bağımsızlığınız da yoktur"



Tosyalı'nın geldiği noktaya dair Fuat Tosyalı, "O küçücük dükkanımızdan başlayan yolculuğun 3 kıtaya yayılan bir üretim ağına dönüştüğünü görüyoruz. 2025'te 12 milyon 100 bin ton ham çelik üreterek dünya sıralamasında 32'nciliğe yükseldik. Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ikinci büyük çelik üreticisi konumuna geldik." dedi.

Fuat Tosyalı, şimdiki hedeflerinin dünyanın ilk 20 çelik üreticisi arasında yer almak olduğunu söyledi.

Her yıl dünyanın dört bir yanına milyarlarca dolarlık ihracat yaptıklarını belirten Tosyalı, "Biz Akdeniz'i birbirinden kopuk ülkelerin bulunduğu bir coğrafya olarak değil, merkezinde Türkiye'nin olduğu, Avrupa'yı, Afrika'yı ve Asya'yı birbirine bağlayan büyük bir üretim, enerji ve ticaret havzası olarak görüyoruz." diye konuştu.

Tosyalı, bir ülkenin jeopolitik yükselişinin kalıcı olabilmesi için arkasında güçlü bir sanayi altyapısının da bulunmasının zorunlu olduğunu dile getirerek şöyle devam etti:

"Enerji tek başına enerji değildir, yalnızca bir savunma sanayisi anlam ifade etmiyor. Bunların her biri aynı zamanda ekonomik bağımsızlığın ve stratejik gücün unsurlarıdır. Unutmayın, çeliğiniz yoksa bağımsızlığınız da yoktur, çeliğiniz yoksa otomotivde, savunmada, enerjide, altyapıda, dış dünyaya bağımlısınız. O nedenle nitelikli çelik üretmek bizim için yalnızca ticari bir konu olmadı, aynı zamanda Türkiye'mizin sanayi kabiliyetini de derinleştirme hedefi oldu. Aynı bakışla yeşil dönüşümü de yalnız bir çevre mevzuatı olarak görmedik. Bu akımı önümüzdeki dönemin en önemli rekabet alanlarından biri olarak ele alıyoruz. Hidrojenle üretim teknolojilerine yatırım yapmamızın, yenilenebilir enerji kapasitemizi büyütmemizin, Türkiye'nin farklı bölgelerinde büyük ölçekli güneş enerjisi santralleri planlamamızın nedeni de bu. Geleceğin yeşil çeliğini dünün teknolojileriyle üretemezsiniz. Geleceğin rekabetine, bugünün konfor alanında kalarak da hazırlanamazsınız."

"Daha verimli olacağız, daha fazla teknoloji, yapay zekayı kullanacağız"



Tosyalı, aynı bakış açısıyla BMC'de de yeni Altay tankını seri üretime taşımanın ötesinde, motor ve güç gruplarında Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltacak kabiliyetler geliştirdiklerini ifade etti.

TOGG'da ise Türkiye'nin başka bir iddiasının parçası olduklarını belirten Tosyalı, şunları söyledi:

"Burada mesele yalnızca otomobil üretmek değildir, yazılımı, bataryası, mobilite ekosistemi ve teknolojisiyle yeni nesil bir küresel markayı Türkiye'den çıkarabilmektir. Bence önümüzdeki dönemin en önemli gündemi tam da burada belirleniyor. Dünya çok sert bir sanayi rekabeti yaşıyor. Çin, devasa üretim gücüne ulaştı ve adım adım tüm dünyayı teknolojik ve endüstriyel ürünlerde sessizce istila ediyor. Amerika, sanayiyi yeniden kendi topraklarına çekmeye çalışıyor. Avrupa, stratejik sektörlerini koruyor. Ülkeler, teşviklerini, gümrük politikalarını, enerji stratejilerini ve tedarik zincirlerini yeniden düzenliyor. Dünya genelinde düşen talep ve neredeyse her sektördeki kapasite fazlası, yıkıcı rekabeti yok edici rekabete dönüştürdü. Böyle bir dünyaya Türkiye'nin seyirci kalma şansı yok. Ülkemizin sanayicileri olarak bizim de sürekli şartlardan şikayet etme lüksümüz yok. Kurlardan mutlu olmayabiliriz, faizlerden şikayet edebiliriz, enerji maliyetlerinden, finansmana erişimden, Uzak Doğu kaynaklı haksız rekabetten yakınabiliriz. Bunların hepsi gerçek meselelerdir ve elbette stratejik sektörlerin haksız rekabete karşı doğru politikalarla korunması gerekir ama bütün stratejimizi şartların düzelmesini beklemek üzerine kurmamalıyız. Ülkemizin üretim gücü olan biz sanayiciler, yaşadığımız olumsuzlukların arkasına saklanamayız. Bizim işimiz şartları okumak, kendimizi dönüştürmek ve sonuç üretmektir. Daha verimli olacağız, daha fazla teknoloji, yapay zekayı kullanacağız, ölçeğimizi büyüteceğiz, enerjimizi dönüştüreceğiz, nitelikli ve yüksek katma değerli ürünlere odaklanacağız."

Tosyalı, yapay zekanın hayatlarına girmesiyle kendileri için çok yeni bir dönemin başladığını, bu alanda da Tosyalı Holding olarak büyük yatırımlar yaptıklarını dile getirdi.

Fuat Tosyalı, kendisini fahri doktora ünvanına layık gören İSTE'ye, annesi, babası ve diğer aile bireylerine teşekkür etti.

"Çelik sektörümüz dünyayla bütünleşmiş bir sektör"



Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Veysel Yayan da Türk çelik sektörünün dünyadaki örneklerine kıyasla hızlı gelişme gösterdiğini ifade etti.

Tosyalı Holding'in çelik üretimindeki önemine dikkati çeken Yayan, "Tosyalı Holding, tek başına bölgedeki üretimin yaklaşık yüzde 40'nı gerçekleştirmektedir. Türkiye'deki üretimin de yüzde 14'ün üzerinde, yüzde 15 küsürünün üzerinde tek başına göstermektedir. Bu rakamlar aslında dünya çelik üretimine de yansımıştır. Dünyada en çok çelik üreten kuruluşlar arasında 60'ıncı, 70'inci sıralardan 30'lu sıralara yükselmiştir." dedi.

Yayan, Türk çelik sektörünün dünyanın dört bir yanında yatırım yaptığını belirterek, "Avrupa'da, İspanya'da, Cezayir'de, Libya'da, Angola'da, Senegal'de başka ülkelerde yatırımlar yapıyor ve dünyanın 180'den fazla ülkesine ihracat yapıyor. Dolayısıyla çelik sektörümüz dünyayla bütünleşmiş bir sektör." diye konuştu.

Vali Mustafa Masatlı da Hatay'ın tarih boyunca ticaret yollarının kesiştiği, medeniyetlerin buluştuğu, sahip olduğu limanları, bereketli toprakları ve üretim kültürüyle bulunduğu coğrafyaya değer katan bir şehir olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından İSTE Rektörü Prof. Dr. Mehmet Duruel, Fuat Tosyalı'ya cübbe giydirerek fahri doktora ünvanını verdi.