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Türk Lirasının reel değerinde gerileme: Ağustos verileri açıklandı

Türk lirasının reel değerinde ağustos ayında düşüş kaydedildi. TCMB verilerine göre, TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru söz konusu dönemde 105,04 seviyesine geriledi.

Ekonomist
Ekonomist
Türk Lirasının reel değerinde gerileme: Ağustos verileri açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2026 yılı Ağustos ayına ilişkin Reel Efektif Döviz Kuru (REK) verilerini yayımladı. 

Buna göre TÜFE bazlı REK endeksi, Ağustos ayında bir önceki aya göre 1,07 puan azalarak 105,04 seviyesine düştü.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yi-ÜFE) bazlı REK endeksi ise 0,26 puan azalarak 101,35 olarak açıklandı.

Türk Lirasının reel değerinde gerileme: Ağustos verileri açıklandı-1

Dolar bir önceki aya göre TL karşısında yüzde 1,68 oranında değer kazandı

TÜFE bazlı REK endeksine etki eden bileşenler incelendiğinde, Türk lirası karşısında, bir önceki aya göre ABD doları ortalama yüzde 1,68 oranında değer kazanırken, Euro ortalama yüzde 3,20 oranında değer kazandı.

TÜFE ise bir önceki aya göre yüzde 1,84, Yi-ÜFE ise yüzde 2,57 oranında arttı.

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