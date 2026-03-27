Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Barınma Desteği" adı altında kiracılara nakdi yardım verilmeye başlandığına dair sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Söz konusu paylaşımların asılsız olduğu belirtilen açıklamada, bu tür paylaşımlarda bulunan kişiler hakkında gerekli hukuki girişimlerde bulunulduğunun da altı çizildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bakanlığın ismi kullanılarak bazı sosyal medya "Barınma Desteği" adı altında yapılan paylaşımlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Kiracılara nakdi yardım verilmeye başlandığına dair paylaşımların asılsız olduğu kaydedilen açıklamada, sosyal yardımlar hakkındaki güncel bilgilere resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabileceğinin de altı çizildi.

"Gerekli hukuki girişimlerde bulunuyoruz"

Vatandaşların kişisel verilerini ele geçirmek amacıyla bu tür paylaşımlarda bulunan kişiler hakkında gerekli hukuki girişimlerde bulunulacağı kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan Bakanlığımızın "Barınma Desteği" adı altında kiracılara nakdi yardım vermeye başladığına ilişkin paylaşımlar ASILSIZDIR.

Vatandaşlarımızın kişisel verilerini ele geçirmek amacıyla bu tür paylaşımlarda bulunan kişiler hakkında gerekli hukuki girişimlerde bulunuyoruz.

Vatandaşlarımız, sosyal hizmetlerimiz ve sosyal yardımlarımız hakkındaki güncel ve doğru bilgilere resmi internet sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla ulaşabilir."

