Osmanlı'nın "Zimem Defteri" mirası: "İyilik Takımı" borç defterlerini kapatıyor

Okul Müdürü Abbas Balcı, AA muhabirine, okul olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da ramazan ayında birçok etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi. Bu yıl etkinlikleri daha da çeşitlendirmek istediklerini ifade eden Balcı, "Osmanlı döneminden gelen 'zimem defteri' geleneğinden ilham alarak 'iyilik takımı' kurduk. Bu kapsamda 3 ekip oluşturduk. Bu sayede ailelerin borçları ödeniyor. Böylece hem ailelere hem de esnafa destek oluyoruz. Ailelerin bu çalışmadan haberi olmuyor. Gizlilik esasına göre hareket ederek yardımlar gerçekleştiriliyor. Ramazanın başından bu yana her hafta iki veya üç mahallede 7-8 ailenin bakkala olan borcu kapatıldı. Ayrıca alışveriş kartı ve gıda yardımı destekleri de sunuldu." dedi.