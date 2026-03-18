İstanbullular dikkat! Saat 16:00'dan sonra bu yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından Saraçhane Meydanı ve çevresinde alınan güvenlik tedbirleri doğrultusunda İstanbul Fatih'te bazı yolların trafiğe kapatılacağını açıkladı.

Bu kapsamda saat 16.00 itibarıyla Fevzipaşa, Macar Kardeşler, İtfaiye, 15 Temmuz Şehitler, Gençtürk, Cemal Yener Tosyalı, Dede Efendi, Şehzadebaşı, Vezneciler, 16 Mart Şehitleri, Bozdoğan Kemeri, Darülfünun ve Gazi Mustafa Kemal Paşa caddeleri ile Atatürk Bulvarı ve bu yollara çıkan tüm cadde ve sokaklar uygun noktalardan trafiğe kapatılacak.

Alternatif güzergahlar

Kapatılacak yolların yerine Vatan, Millet, Namık Kemal, Sahil Kennedy ve Ragıp Gümüşpala caddeleri alternatif güzergâh olarak belirlendi.