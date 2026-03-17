Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Arife günü de ücretsiz olacak mı?

Ramazan Bayramı bu yıl 20 Mart 2026 tarihinde başlıyor. 3,5 gün sürecek tatil öncesinde seyahat planı yapanlar, köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmayacağını araştırıyor.
Bayram dönemlerinde uygulanan ücretsiz geçiş düzenlemesinin bu yıl da sürüp sürmeyeceği merak edilirken, gözler yapılacak açıklamalara çevrildi. Peki, Ramazan Bayramı’nda köprü ve otoyollar ücretsiz mi?
1 Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi?
Bayram dönemlerinde ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla bazı köprü ve otoyollarda ücretsiz geçiş uygulaması devreye alınabiliyor. Önceki yıllardaki örnekler dikkate alındığında, bu uygulamanın 2026 Ramazan Bayramı’nda da sürmesi bekleniyor.
Ancak, konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yapılacak resmi açıklamanın ardından konu netlik kazanacak.
2 Hangi otoyol ve köprüler ücretsiz olacak?
Ücretsiz geçiş uygulaması ağırlıklı olarak Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğundaki otoyollar ile İstanbul’daki bazı köprülerde geçerli oluyor. Öte yandan yap-işlet-devret kapsamında işletilen otoyol ve köprüler bu kapsama her zaman dahil edilmiyor.
Bu nedenle sürücülerin güncel resmi açıklamaları takip etmesi gerekiyor.
3 Arife günü de köprü ve otoyollar ücretsiz olacak mı?
Sürücülerin en çok merak ettiği konulardan biri de arife gününde köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmayacağı. Arife gününe ilişkin uygulama, yapılacak resmi açıklamanın ardından netlik kazanacak.
4 Bayramda trafik denetimleri artıyor
Bayram boyunca trafikte denetimlerin artırılması planlanıyor. Ana yollar ve otoyollarda ek önlemler devreye alınırken, dinlenme tesislerinde oluşabilecek yoğunluğu düzenlemek için çeşitli adımlar atılıyor.
Bayram süresince sürücülerin trafik yoğunluğunu daha az hissetmeleri için gece saatleri veya sabah erken saatlerde yola çıkmaları tavsiye ediliyor.