Çalışanları yakından ilgilendiriyor! Yargıtay'dan kritik yıllık izin kararı

Yıllık izin sürelerine ilişkin uyuşmazlıkta Yargıtay 9. Hukuk Dairesi dikkat çeken bir karara imza attı. 9. Hukuk Dairesi, 10 günden kısa izinlerin çalışanın isteği ve onayıyla kullanılması durumunda bunun tek başına haklı feshe dayanak oluşturamayacağını belirledi.
1 "Tek başına haklı fesih nedeni değil"
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, yıllık izin kullanımına ilişkin bir uyuşmazlıkta dikkat çeken bir hüküm verdi. Daire, söz konusu olayda işçinin talebi ve rızasıyla 10 günden kısa sürelerle kullandığı yıllık izinlerin tek başına haklı fesih nedeni sayılamayacağı sonucuna vardı.
2 "Tek seferde en fazla 6 gün izin kullandı"
Dosyada yer alan bilgilere göre davacı, 16 Aralık 2013’ten 27 Nisan 2022’ye kadar davalı şirkette gümrük müşavir yardımcısı olarak görev yaptı. İşçi, bu dönemde iş yoğunluğu nedeniyle yıllık izin başvurularının kabul edilmediğini, izinlerini tek seferde en fazla altı gün kullanabildiğini ve kullanmadığı izin sürelerine ilişkin ücretlerin de kendisine ödenmediğini iddia etti.
3 İş sözleşmesini haklı nedenle feshettiğini savundu
Davacı işçi, işverenden kıdem tazminatı ile yıllık izin ve prim alacaklarının tahsilini talep etti. İş sözleşmesini haklı nedenle feshettiğini belirten işçi, buna gerekçe olarak 68 günlük yıllık izninin kullandırılmamasını gösterdi.
Dilekçede ayrıca 2017'nin ikinci yarısı ve 2020 yılına ait primlerin de ödenmediği iddia edildi.
4 İlk Derece Mahkemesi işçiyi haklı buldu
İlk Derece Mahkemesinin incelemesinde, işçinin hak kazandığı 130 günlük yıllık iznin 82 günlük bölümünü kullanmadığı belirlendi. İzin hakkının usulüne uygun kullandırılmadığını değerlendiren mahkeme, bu durumu iş sözleşmesinin haklı nedenle feshi için yeterli buldu. İşçiye kıdem tazminatı ve kalan yıllık izinlerine karşılık gelen ücretin ödenmesine karar verildi.
5 Yargıtay 9. Hukuk Dairesi kararı bozdu
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, inceleme sonucunda İlk Derece Mahkemesinin hükmünü bozdu. Daire, işçinin talebi ve rızasıyla 10 günden kısa sürelerle kullandığı yıllık izinlerin de geçerli sayılması gerektiğini belirtti.
Dosyada ayrıca, işçinin daha uzun bir izin için en az bir ay öncesinden başvuruda bulunduğuna ya da böyle bir talebin işveren tarafından gerekçe gösterilmeden geri çevrildiğine ilişkin kanıt bulunmadığı belirtildi.
6 Yargıtay kıdem tazminatı talebini reddetti
Somut olaydaki izin kullanımını değerlendiren Yargıtay, kısa süreli izinlerin işçinin isteği ve onayı doğrultusunda kullanıldığı sonucuna vardı. Bu nedenle iş sözleşmesinin sona erdirilmesinde haklı fesih koşullarının oluşmadığı belirtilirken, işçinin kıdem tazminatı talebinin kabul edilemeyeceğine hükmedildi.