Çalışanları yakından ilgilendiriyor! Yargıtay'dan kritik yıllık izin kararı

Davacı işçi, işverenden kıdem tazminatı ile yıllık izin ve prim alacaklarının tahsilini talep etti. İş sözleşmesini haklı nedenle feshettiğini belirten işçi, buna gerekçe olarak 68 günlük yıllık izninin kullandırılmamasını gösterdi.

Dilekçede ayrıca 2017'nin ikinci yarısı ve 2020 yılına ait primlerin de ödenmediği iddia edildi.