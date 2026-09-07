Katlanabilir iPhone, yapay zeka ve çip krizi: Apple’ın yeni CEO'su şirketi nereye taşıyacak?

CNN'de yer alan habere göre Apple, 9 Eylül'deki yıllık iPhone etkinliğinde yeni bir dönemin kapılarını aralayacak. On yılı aşkın bir sürenin ardından ilk kez Tim Cook yerine, şirketin donanım mühendisliğinden gelen yeni icra kurulu başkanı (CEO) John Ternus, teknoloji devinin en yeni ürünlerini tanıtmak üzere sahneye çıkacak.

Beklentilerin oldukça yüksek olduğu bu dönemde Ternus, Apple'ın yapay zeka çağında ürünlerini hızla dönüştürme baskısıyla karşı karşıya kaldığı bir süreçte görevi devralıyor. Temmuz ayında 5 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşan tarihteki ikinci şirket olan Apple'da, yatırımcıların ve analistlerin yenilikçi ürün beklentisi de zirveye çıkmış durumda. Şirketin, rakiplerini takip ederek katlanabilir iPhone modeliyle yeni bir kategoriye adım atması beklenirken, Ternus'ın mühendislik geçmişinin Apple için yeni bir inovasyon çağı başlatacağı öngörülüyor. Ancak yeni CEO'nun, etkinliğin ardından Avrupa'daki düzenleyici engeller ve küresel bellek çipi kıtlığı gibi acil sorunları da hızla çözüme kavuşturması gerekecek.

Yapay zeka yarışı ve yenilenen Siri

CNN'in bildirdiğine göre, son iki yıldır yapay zeka stratejisi nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Apple için Ternus'ın teknik deneyimi büyük bir avantaj sağlayabilir. Geçen yıl ertelenen ve bu sonbaharda kullanıma sunulması beklenen yeni Siri, şirketin yapay zeka yarışındaki en önemli kozu olarak görülüyor. Yenilenen Siri; kullanıcıların mesajlar ve fotoğraflar gibi verilerini analiz ederek randevu veya rezervasyon bilgilerini kişiselleştirilmiş şekilde sunabilecek, uygulamalar arası görevleri tamamlayabilecek.

Yeni bir satış rekoru baskısı

Tim Cook döneminde iPhone'u yüz milyarlarca dolarlık bir ekosisteme dönüştüren Apple'da tüm gözler, Ternus'ın sunacağı yeni amiral gemisi ürünlere çevrilmiş durumda. IDC raporlarına göre Apple, Samsung ve Huawei gibi rakiplerinin gerisinde kalmasına rağmen katlanabilir telefon pazarına girişiyle sektörün gidişatını kökten değiştirdi ve 2027 yılına kadar bu pazarın yüzde 40'ını ele geçirmesi bekleniyor.