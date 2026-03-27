Doğum izni ne kadar 2026? Doğum izni 24 hafta oldu mu?

Doğum izni süresine yönelik düzenleme milyonlarca anne-baba adayının gündemindeki yerini korurken, 24 haftaya çıkarılıp çıkarılmayacağına ilişkin süreç yakından izleniyor. Teklifin önümüzdeki hafta Meclis komisyonunda görüşülmesi beklenirken, doğum izninin mevcut süresi ve olası değişiklikler merak ediliyor. Peki, doğum izni ne kadar, 24 haftaya çıktı mı?
1 2 Nisan Salı günü görüşmeler başlayacak
Sosyal Hizmetler Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik öngören 29 maddelik teklifin, 2 Nisan Salı günü TBMM Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda görüşülmesi planlanıyor.
Doğum ve babalık izni sürelerine ilişkin önemli düzenlemeler içeren teklif kapsamında, birçok alanda değişikliğe gidilecek.
2 Doğum izni 24 hafta olacak mı?
Düzenlemenin öne çıkan başlıklarından biri, çalışan annelere yönelik doğum izni süresinin artırılması oluyor. Teklif kapsamında şu anda 18 hafta olan toplam doğum izninin 24 haftaya çıkarılması planlanıyor.
Ayrıca, mevcutta doğum izninde bulunan anneler de bu düzenlemeden yararlanacak.
3 8 haftalık iznin 6 haftası doğum sonrasında kullanılabilecek
Yeni düzenlemeyle anneler, isteğe bağlı olarak doğum öncesine ayrılan 8 haftalık iznin 6 haftasını doğum sonrasına kaydırabilecek.
4 Babalık izni de uzayacak mı?
Ayrıca işçiler için mevcutta 5 gün olan babalık izninin, memurlarla eşitlenecek şekilde 10 güne çıkarılması planlanıyor.