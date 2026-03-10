ARA
DOLAR
44,08
0,04%
DOLAR
EURO
51,23
0,04%
EURO
ALTIN
7284,81
-0,48%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Gündem
  • Emekli maaşı ödeme tarihleri 2026: Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? Emekli maaşları ne zaman yatacak?

Emekli maaşı ödeme tarihleri 2026: Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? Emekli maaşları ne zaman yatacak?

Milyonlarca emekli, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde maaş ödemelerinin hesaplara ne zaman yatırılacağını araştırıyor. Peki, emekli maaşları bayramdan önce yatırılacak mı, emekli maaşı ödeme tarihleri ne zaman? İşte emekli maaşı ödemelerine ilişkin merak edilenler…

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

Emekli maaşı ödeme tarihleri 2026: Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? Emekli maaşları ne zaman yatacak?

Ramazan Bayramı'na iki haftadan az bir süre kala milyonlarca emekli gözünü emekli maaşlarının ne zaman yatırılacağına çevirdi. 20-22 Mart 2026 tarihleri arasında kutlanacak bayram öncesinde emekli maaşları ve bayram ikramiyelerinin ödeme takvimi araştırılıyor. Peki, emekli maaşları ne zaman ödenecek? Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? İşte konuya dair tüm ayrıntılar...

Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı?

Emekli maaşlarının bayramdan önce yatırılıp yatırılmayacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konunun yapılacak açıklamaların ardından netleşmesi bekleniyor. Normalde ayın 17’si ile 28’i arasında yatırılan emekli maaşlarının, bu yıl bayramın ayın 20’sine denk gelmesi nedeniyle erkene alınabileceği tahmin ediliyor.

Öte yandan, Ödemelerin tahsis numarasına göre hesaplara yatırılması bekleniyor.

4A (SSK) emekli maaşı ödeme tarihleri

Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlar - 17 Mart

Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlar - 22 Mart

Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlar - 18 Mart

Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlar - 23 Mart

Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlar - 19 Mart

Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlar - 24 Mart

Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlar - 20 Mart

Tahsis numarasının son rakamı 2 olanlar - 25 Mart

Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlar - 21 Mart

Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlar - 256 Mart

4A (SSK) emekli aylıkları ödeme tarihleri

Tahsis numarası sonu 9,7,5 olanlar: 25 Mart

Tahsis numarası sonu 3,1 olanlar: 26 mart

Tahsis numarası sonu 2,0 olanlar: 28 Mart

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatırılacak? 

Emekli bayram ikramiyesinin Ramazan Bayramı'ndan önce 9-13 Mart 2026 haftasında hesaplara yatırılması bekleniyor. Konuyla ilgili merak edilen bir diğer başlık ise emekli bayram ikramiyesine zam yapılıp yapılmayacağı oldu. İkramiyeye zam yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama bulunmazken, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 4 bin TL olarak ödenmesi bekleniyor.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL