Anadolu Grubu, 2025 yılına ait finansal sonuçlarını açıkladı. Anadolu Grubu İcra Başkanı Burak Başarır, 2025 yılını güçlü bir performansla kapattıklarını söyledi. Grup, ilk yarıdaki zorluklara rağmen ikinci yarıda güçlü bir şekilde toparlandı ve yılı hedefleri karşılayarak, bazı alanlarda hedeflerin üzerine çıkarak tamamladı.

Yapılan açıklamaya göre Grubun satış gelirleri 2025 yılında %6,2 artışla 707,2 milyar TL olarak gerçekleşti. FAVÖK %5,8 artışla 69,2 milyar TL’ye ulaştı. Konsolide net kâr 19,6 milyar TL, ana ortaklık net kârı ise 2,5 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Anadolu Grubu, enflasyon muhasebesi etkisi hariç tutulduğunda toplam satışlarını %42,6, FAVÖK’ünü ise %31,3 arttırdı. Aynı hesapla konsolide net kâr 47,9 milyar TL, ana ortaklık net kârı %62,7 artışla 8,3 milyar TL oldu.

Anadolu Grubu İcra Başkanı Burak Başarır 2025 yılı finansal sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde, “2025 yılını güçlü bir performansla kapattık. Süregelen jeopolitik gerilimlere, makroekonomik zorluklara rağmen, farklı sektörler ve coğrafyalara yayılan çeşitlendirilmiş portföyümüz, disiplinli icra kabiliyetimiz ve operasyonel çevikliğimiz sayesinde zorlu bir ortamda başarılı bir şekilde ilerleyerek yıl boyunca paydaşlarımıza değer katmaya devam ettik” ifadelerini kullandı.

Ciro ve FAVÖK büyümesinde Orta Asya öne çıktı





Yılın ilerleyen dönemlerinde performansın ve finansal sonuçların güçlendiğini belirten Burak Başarır, “Bazı alanlarda gözlemlediğimiz kârlığı olumsuz etkileyen gelişmelere rağmen, sıkı maliyet disiplini ve kaliteli büyüme odağımız sayesinde yıl genelinde ve dördüncü çeyrekte konsolide FAVÖK marjımızı koruduk ve iyileştirdik. Dördüncü çeyrekte, ciro yıllık bazda %12,8, FAVÖK ise %19,9 büyüdü. Orta Asya, ciro ve FAVÖK büyümemize anlamlı katkı sağlayarak öne çıkan bölgelerden biri oldu. Bu performans hem hacim hem de fiyatlamadan gelen dengeli katkıyı yansıttı. Bu ivmelenme; erişilebilirlik odağımız, disiplinli ürün karması yönetimi ve icra kalitesine yönelik kararlı yaklaşımımız sayesinde gerçekleşti. İş modelimizin dayanıklılığını ve saha ekiplerimizin etkinliğini bir kez daha ortaya koydu” dedi.

Finansal disipline odaklandık



2025 yılı boyunca finansal disipline odaklandıklarını vurgulayan Burak Başarır, “Devam eden yatırım faaliyetlerine ve zorlu makroekonomik koşullara rağmen, yıl genelinde sağlıklı seyreden konsolide Net Borç/FAVÖK oranımızı 1,1x seviyesinde, önceki yıl ile aynı düzeyde koruduk. Operasyonel performans, pozitif serbest nakit akışı yaratımı, işletme sermayesi yönetimi, proaktif risk yönetimi, atıl varlıkların değerlendirilmesi ve kısa döviz pozisyonlarının azaltılması başlıca önceliklerimiz olmaya devam etti. Sonuçlarımız da bu hedefleri kararlılıkla uyguladığımızı açıkça ortaya koyuyor” diye konuştu.

Portföyümüzün gücüne olan güvenimizi sürdürüyoruz



Burak Başarır, 2026’da hem yurt içi hem de uluslararası pazarlardaki büyüme trendinin devam etmesini beklediklerini söyledi. Başarır, 2026 yılı hedefleri ile ilgili şöyle konuştu: “Grup şirketlerimizin 2026 yılına yönelik beklentileri ışığında, portföyümüzün gücüne olan güvenimizi sürdürüyoruz. Bölgemizde gelişen jeopolitik ortamı yakından izlemeye ve potansiyel riskleri proaktif bir şekilde yönetmeye devam ediyoruz. Anadolu Grubu olarak, 2026 yılında stratejik büyüme hedeflerimizi ilerletmeye ve Vizyon 2035 planımız doğrultusunda kayda değer ilerleme sağlamaya kararlıyız.”

