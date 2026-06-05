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  • Emekli ne kadar zam alacak: Memur ve memur emeklisi maaş zammı 5 aylık enflasyon farkı kaç oldu?

Emekli ne kadar zam alacak: Memur ve memur emeklisi maaş zammı 5 aylık enflasyon farkı kaç oldu?

Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından memur ve emeklilerin gözü 5 aylık enflasyon farkına çevrildi.

Emekli ne kadar zam alacak: Memur ve memur emeklisi maaş zammı 5 aylık enflasyon farkı kaç oldu?

5 aylık enflasyon farkının ne kadar olduğu, yüz binlerce memur ve memur emeklisi tarafından merakla araştırılıyor. 

 

1 Yılda iki kez zam alıyorlar

Yılda iki kez zam alıyorlar

Yılda iki kez enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammına bağlı olarak zam alan memur ve emeklileri, 2026 mayıs ayı enflasyon verisinin belli olmasıyla birlikte, bugünden itibaren 2026 temmuz ayında alacakları zamları hesaplamaya başladı. Peki, 5 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2026 memur ve emekli Temmuz zammı şimdiden ne kadar?

2 5 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu?

5 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, mayıs ayında enflasyon aylık yüzde 1,71 olarak açıklandı.

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar.

Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri temmuz ayında 2026 yılının ikinci zammını alacak.

Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı mayıs ayı itibarıyla yüzde 5,04 olarak oluştu.

Bu hesaplamalar doğrultusunda yüzde 5,04 enflasyon farkına 8.Dönem Toplu sözleşmesi ile belirlenen yüzde 7 ilave edilmesi halinde toplam yüzde 12,40 kümülatif zam meydana gelecek.

3 Maaş zamlarında net rakam Temmuz ayında belli olacak

Maaş zamlarında net rakam Temmuz ayında belli olacak

Net rakam haziran ayına ilişkin enflasyon verileriyle belli olacak.

Memur ve memur emeklileri temmuz ayında yüzde 7 de toplu sözleşme zammı alacak. Böylelikle memur ve emekliler 2026 yılının ilk yarısı için maaş zamlarını hak etmiş olacak.
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