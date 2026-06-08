Esnaf ve sanatkârlara 23 yılda 803 milyar liralık kredi desteği

Ticaret Bakanlığı, Bakanlığa bağlı kredi ve kefalet kooperatifleri tarafından yürütülen hazine destekli finansman uygulaması aracılığıyla esnaf ve sanatkârlara sağlanan hazine destekli kredilerin toplam tutarının 23 yılda 803 milyar TL'ye ulaştığını açıkladı.

Ayrıca, 23 yılda 4 milyon 681 bin 831 esnafın hazine destekli kredi finansmanından yararlandığı da kaydedildi.

"2026'nın ilk 5 ayında 63,1 milyar TL finansman kullandırıldı"

Bakanlık tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, 2026'nın ilk 5 ayında 83 bin 420 kredi kullandırım ile 63,1 milyar TL finansmanın kullandırıldığı ifade edildi:

"• 2023’te 441.151 kredi kullandırım ile 164 milyar Türk Lirası finansman,

• 2024’te 232.192 kredi kullandırım ile 114,8 milyar Türk Lirası finansman,

• 2025’te 257.709 kredi kullandırım ile 175,8 milyar Türk Lirası finansman,

• 2026’nın ilk 5 ayında (Ocak-Mayıs), 83.420 kredi kullandırım ile 63,1 milyar Türk Lirası finansman kullandırıldı.

Ticaret Bakanlığı olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ve hükümetimizin üretim, yatırım, istihdam ve ihracat odaklı ekonomi politikaları doğrultusunda, esnaf ve sanatkârlarımızın finansmana ulaşmasını kolaylaştırmaya yönelik desteklerimizi kararlılıkla sürdürmekteyiz.

Bu kapsamda Ticaret Bakanlığımıza bağlı kredi ve kefalet kooperatiflerimizin kefaletiyle yürütülen hazine destekli kredi uygulamaları ile esnaf ve sanatkârlarımızın işletme sermayelerinin güçlendirilmesi, faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin desteklenmesi ve ekonomik hayata katkılarının artırılması hedeflenmektedir."

"2025 yılında 175,8 milyar lira tutarında hazine destekli kredi sağlandı"

2025 yılında da 257 bin 709 kredi kullandırımı kapsamında 175,8 milyar lira tutarında hazine destekli kredi sağlandığını da belirtildi:

"• 2026 yılının ilk beş aylık döneminde (1 Ocak – 31 Mayıs 2026), esnaf ve sanatkârlarımıza 83 bin 420 kredi kullandırımı kapsamında toplam 63,1 milyar lira tutarında hazine destekli finansman sağlanmıştır.

• 2002 yılından 31 Mayıs 2026 tarihine kadar olan dönemde ise esnaf ve sanatkârlarımıza kullandırılan hazine destekli kredilerin toplam tutarı, 4 milyon 681 bin 831 kredi kullandırımı kapsamında yaklaşık 802,9 milyar liraya ulaşmıştır.

Son yıllarda sağlanan finansman destekleri incelendiğinde;

• 2023 yılında 441 bin 151 kredi kullandırımı kapsamında 164 milyar lira,

• 2024 yılında 232 bin 192 kredi kullandırımı kapsamında 114,8 milyar lira,

• 2025 yılında ise 257 bin 709 kredi kullandırımı kapsamında 175,8 milyar lira tutarında hazine destekli kredi sağlanmıştır.

Esnaf ve sanatkârlarımız; üretimin, ticaretin, istihdamın ve sosyal hayatın temel unsurlarından biri olmayı sürdürmektedir. Ticaret Bakanlığı olarak, esnaf ve sanatkârlarımızın güçlenmesini, rekabet kabiliyetlerinin artırılmasını ve finansman imkânlarının geliştirilmesini öncelikli hedeflerimiz arasında görmekteyiz.

Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda; esnaf ve sanatkârlarımızın finansmana ulaşmasını kolaylaştırmaya, kredi maliyetlerini hafifletmeye, yeni yatırım ve büyüme imkânlarını desteklemeye devam edeceğiz.

Güçlü esnaf, güçlü ticaret; güçlü ticaret ise güçlü Türkiye demektir. Bu anlayışla, daha rekabetçi, daha sürdürülebilir ve daha kapsayıcı bir ticaret ekosistemini hep birlikte inşa etmeyi sürdüreceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."