Afette kesintisiz bağlantı: İstanbul AFHES ile güvende

Vali Davut Gül, burada yaptığı konuşmada, deprem anlarında iletişimin hayati rol oynadığını söyledi. Olası bir İstanbul depreminde ortaya çıkacak ihtiyaçların başında iletişiminin geldiğini belirten Gül, iletişimin ve buna bağlı olarak kurtarma çalışmalarının sağlıklı yürütülebilmesi için çeşitli alternatiflerin hayata geçirildiğini kaydetti.

Gül, bu kapsamda son 2 yıldır GSM operatörleriyle önemli çalışmalar yapıldığını, özellikle verici olarak kullanılan sağlam kulelerin inşa edildiğini, depreme dayanıksız binalardaki vericilerin ise daha güvenli alanlara taşındığını anlattı. Çalışmalar sonucunda 3 GSM operatörü tarafından toplamda 800'ün üzerinde ilave ve dayanıklı vericinin kurulduğunu dile getiren Gül, bu altyapının afet anında hem vatandaşlara hem de tüm hizmet birimlerine kesintisiz hizmet vereceğini kaydetti.

AFAD koordinasyonunda kamu kurumları arasındaki haberleşmenin de güçlendirildiğini ifade eden Gül, AFHES'in İstanbul'a özel kurulduğunu ve tek amacının kamuya ait yapıların depreme dayanıklı hale getirilmesi olduğunu belirtti. Gül, "Bu anlamda afet altyapımızı güçlendirmeye yarayacak bir birimimiz. İPKB'nin yaptığı telsiz altyapısını bugün hizmete almış olacağız. Sistem, özetle valiliklerin kaymakamlıklarla, ilçe emniyetle, jandarmayla, 23 çalışma grubuyla ve ilçelerdeki afet koordinasyon merkezleriyle iletişimini sağlayacak. En kötü senaryolarda bile o iletişimin kesilmediği bir sistem." dedi.