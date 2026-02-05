ARA
  • Volkswagen 2025 model fiyat listesi: Polo, Golf, Passat ve ID Serisinin güncel rakamları ne kadar?

Volkswagen 2025 model fiyat listesi: Polo, Golf, Passat ve ID Serisinin güncel rakamları ne kadar?

Volkswagen’in 2025 model yılına ait güncel fiyat listesi paylaşıldı. Polo, Golf, Passat, Tiguan, T-Roc, elektrikli ID serisi ve Touareg dahil birçok modelde tavsiye edilen satış fiyatları ve noter tescil harcı dahil tutarlar netleşti.

Merve Özçelik
Merve Özçelik
[email protected]

Volkswagen 2025 model fiyat listesi: Polo, Golf, Passat ve ID Serisinin güncel rakamları ne kadar?

Volkswagen, 2025 model araçlarına ilişkin güncel fiyat listesi duyuruldu. Markanın binek, SUV ve elektrikli modellerini kapsayan listede donanım paketlerine göre fiyatlar değişirken, noter (tescil) harcı dahil satış bedelleri de ayrı ayrı paylaşıldı. Yeni listede Polo’dan Passat’a, Tiguan’dan ID.7’ye kadar geniş model yelpazesinin güncel satış rakamları yer aldı. Peki, Volkswagen’ın 2025 modellerinin güncel fiyatları ne kadar?

1 Polo

Polo
Model (*4)DonanımFiyat (*1-2-3-8)Noter (Tescil) Harcı Dahil Fiyatı (*9)
Polo 1.0 TSI 95 PS DSGLife₺2.252.000₺2.255.734

2 T-Cross

T-Cross
Model (*4)DonanımFiyat (*1-2-3-8)Noter (Tescil) Harcı Dahil Fiyatı (*9)
T-Cross 1.0 TSI 116 PS ManuelLife₺2.155.000₺2.158.573
T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSGLife₺2.541.000₺2.545.216
T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSGStyle₺2.692.000₺2.696.468
T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSGR-Line₺2.795.000₺2.799.639

3 Taigo

Taigo
Model (*4)DonanımFiyat (*1-2-3-8)Noter (Tescil) Harcı Dahil Fiyatı (*9)
Taigo 1.0 TSI 95 PS ManuelLife₺2.051.000₺2.054.399
Taigo 1.0 TSI 116 PS DSGLife₺2.331.000₺2.334.866
Taigo 1.0 TSI 116 PS DSGStyle₺2.772.000₺2.776.601
Taigo 1.0 TSI 116 PS DSGR-Line₺2.891.000₺2.895.799
Taigo 1.5 TSI 150 PS DSGStyle₺2.951.000₺2.955.895
Taigo 1.5 TSI 150 PS DSGR-Line₺3.156.000₺3.161.237

4 Golf

Golf
Model (*4)DonanımFiyat (*1-2-3-8)Noter (Tescil) Harcı Dahil Fiyatı (*9)
Golf 1.5 TSI 116 PS ManuelImpression₺2.139.000₺2.142.542
Golf 1.5 eTSI 116 PS DSGLife₺2.680.000₺2.684.443
Golf 1.5 eTSI 116 PS DSGStyle₺3.023.000₺3.028.015
Golf 1.5 eTSI 150 PS DSGStyle₺3.214.000₺3.219.333
Golf 1.5 eTSI 150 PS DSGR-Line₺3.428.000₺3.433.690

5 Golf GTI

Golf GTI
Model (*4)DonanımFiyat (*1-2-3-8)Noter (Tescil) Harcı Dahil Fiyatı (*9)
Golf GTI 2.0 TSI 265 PS DSGGTI₺4.924.000₺4.932.166

6 Golf R

Golf R
Model (*4)DonanımFiyat (*1-2-3-8)Noter (Tescil) Harcı Dahil Fiyatı (*9)
Golf R 2.0 TSI 333 PS DSGR₺6.683.000₺6.694.097

7 T-Roc

T-Roc
Model (*4)DonanımFiyat (*1-2-3-8)Noter (Tescil) Harcı Dahil Fiyatı (*9)
T-Roc 1.5 TSI 150 PS DSGLife₺2.660.000₺2.664.410
T-Roc 1.5 TSI 150 PS DSGStyle₺2.982.000₺2.986.947

8 Tiguan

Tiguan
Model (*4)DonanımFiyat (*1-2-3-8)Noter (Tescil) Harcı Dahil Fiyatı (*9)
Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSGLife₺3.223.000₺3.228.348
Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSGElegance₺4.145.000₺4.151.885
Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSGR-Line₺4.421.000₺4.428.345
Tiguan 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSGElegance₺5.927.000₺5.936.837
Tiguan 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSGR-Line₺6.272.000₺6.282.412

9 Tayron

Tayron
Model (*4)DonanımFiyat (*1-2-3-8)Noter (Tescil) Harcı Dahil Fiyatı (*9)
Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS DSGLife₺3.475.000₺3.480.768
Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS (7 koltuklu) DSGLife₺3.568.000₺3.573.923
Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS DSGElegance₺4.443.000₺4.450.382
Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS (7 koltuklu) DSGElegance₺4.542.000₺4.549.547
Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS DSGR-Line₺4.740.000₺4.747.877
Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS (7 koltuklu) DSGR-Line₺4.838.000₺4.846.040

10 ID.4

ID.4
Model (*4)DonanımFiyat (*1-2-3-8)Noter (Tescil) Harcı Dahil Fiyatı (*9)
ID.4 125 kW 170 PS OtomatikPure₺3.126.000₺3.131.186

11 Passat

Passat
Model (*4)DonanımFiyat (*1-2-3-8)Noter (Tescil) Harcı Dahil Fiyatı (*9)
Passat 1.5 eTSI 150 PS DSGImpression₺3.411.000₺3.416.662
Passat 1.5 eHybrid 204 PS DSGImpression₺3.658.000₺3.664.073
Passat 1.5 eTSI 150 PS DSGBusiness₺4.076.000₺4.082.770
Passat 1.5 eTSI 150 PS DSGElegance₺4.525.000₺4.532.518
Passat 1.5 eHybrid 204 PS DSGElegance₺4.514.000₺4.521.500
Passat 1.5 eTSI 150 PS DSGR-Line₺4.650.000₺4.657.727
Passat 1.5 eHybrid 204 PS DSGR-Line₺4.664.000₺4.671.750
Passat 1.5 eHybrid 272 PS DSGR-Line₺4.913.000₺4.921.165
Passat 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSGElegance₺6.826.000₺6.837.336
Passat 2.0 TSI 265 PS 4MOTION DSGR-Line₺6.866.000₺6.877.402
Passat 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSGR-Line₺6.990.000₺7.001.609

12 ID.7

ID.7
Model (*4)DonanımFiyat (*1-2-3-8)Noter (Tescil) Harcı Dahil Fiyatı (*9)
ID.7 210 kW 286 PS OtomatikPro S₺4.415.000₺4.422.323

13 Touareg

Touareg
Model (*4)DonanımFiyat (*1-2-3-8)Noter (Tescil) Harcı Dahil Fiyatı (*9)
Touareg V6 3.0 TDI SCR 286 PS 4MOTION TiptronikElegance₺10.717.000₺10.734.790
Touareg V6 3.0 TDI SCR 286 PS 4MOTION TiptronikR-Line₺11.263.000₺11.281.700
