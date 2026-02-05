Volkswagen 2025 model fiyat listesi: Polo, Golf, Passat ve ID Serisinin güncel rakamları ne kadar?

Volkswagen, 2025 model araçlarına ilişkin güncel fiyat listesi duyuruldu. Markanın binek, SUV ve elektrikli modellerini kapsayan listede donanım paketlerine göre fiyatlar değişirken, noter (tescil) harcı dahil satış bedelleri de ayrı ayrı paylaşıldı. Yeni listede Polo’dan Passat’a, Tiguan’dan ID.7’ye kadar geniş model yelpazesinin güncel satış rakamları yer aldı. Peki, Volkswagen’ın 2025 modellerinin güncel fiyatları ne kadar?