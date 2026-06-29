Kazılarda Batı Anadolu'da önemli bir güç olan Arzava ile bağlantılı buluntulara da ulaşıldığını anlatan Matsumura, bir tablette Arzava Kralı Tarhundaradu'nun ismine rastlandığını belirtti. Matsumura, "Tarhundaradu'nun Mısır ile mektuplaştığını ve kızını Mısır Firavunu ile evlendirmeye çalıştığını biliyoruz. Arzava, o dönemde Hititlerin düşmanıydı. Bu nedenle burada onlara karşı bir dua ya da ritüel amacıyla tablet hazırlanmış olabilir" ifadelerini kullandı.