İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

İstanbul'da, Boğaz çevresi ve bazı ilçelerde sabah saatlerinde sis etkisini gösteriyor.

Sabahın erken saatlerinde etkili olmaya başlayan sis, özellikle İstanbul Boğazı çevresi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yoğun olarak görülüyor.

Kentin her iki yakasındaki Beşiktaş, Sarıyer, Ümraniye, Üsküdar, Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe ve Ataşehir ilçelerinde de sis etkili oluyor.

Sis nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi düşerken sürücüler yollarda araçlarıyla kontrollü seyretti.

Yüksek katlı binaların üst katları sis nedeniyle görünmez hale gelirken Boğaz hattındaki yüksek binalar ile tarihi yapılar da sis altında kaldı.



Gemi trafiği çift yönlü kapatıldı



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan açıklamada, Boğaz'daki gemi trafiğinin 04.53’ten itibaren çift yönlü kapandığı belirtildi.

Bazı vapur seferleri iptal edildi



Şehir Hatlarından yapılan duyuruya göre, Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer, Sarıyer-Beykoz, Anadolu Kavağı-Üsküdar, 07.20 Rumeli Kavağı-Eminönü ve 07.05 Sarıyer-Eminönü hatlarında ikinci bir duyuruya kadar sefer yapılmayacak.