Sağlık Bakanlığı'nın 2026 yılı için gündemde olan 38 bin personel alımına ilişkin gelişmeler, başvuru yapmayı planlayan adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Hekim dışı sağlık personeli ve sürekli işçi alımı kapsamında hemşirelik, ebelik, sağlık teknikerliği, büro personeli, güvenlik, temizlik ve şoför kadrolarına yönelik beklentiler sürüyor.

Peki, Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak? Başvuru tarihleri ve şartları açıklandı mı? Hangi kadrolara kaç kişi alınacak? İşte 2026 Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin son gelişmeler...