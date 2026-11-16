Sağlık Bakanlığı'nın 2026 yılı için gündemde olan 38 bin personel alımına ilişkin gelişmeler, başvuru yapmayı planlayan adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Hekim dışı sağlık personeli ve sürekli işçi alımı kapsamında hemşirelik, ebelik, sağlık teknikerliği, büro personeli, güvenlik, temizlik ve şoför kadrolarına yönelik beklentiler sürüyor.
Peki, Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak? Başvuru tarihleri ve şartları açıklandı mı? Hangi kadrolara kaç kişi alınacak? İşte 2026 Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin son gelişmeler...
1 Sağlık Bakanlığı 38 bin sağlık personeli alımında son durum ne?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamada, 2026 yılı sona ermeden 38 bin hekim dışı sağlık personeli alımı için ilana çıkılacağını duyurmuştu.
Sağlık hizmetlerinin vatandaşlara en nitelikli şekilde sunulmasının öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayan Erdoğan, bu kapsamda yeni bir adım atılacağını belirtmişti. Erdoğan, 38 bin personel alımına ilişkin başvuru takvimi ve diğer ayrıntıların Sağlık Bakanlığı tarafından ilerleyen günlerde açıklanacağını ifade etmişti.
2 Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı başvuru tarihleri belli oldu mu?
38 bin personel alımının ne zaman başlayacağı, hangi kadrolara kaç kişi alınacağı ve adaylarda aranacak şartlara ilişkin resmi duyuru bekleniyor.
Sağlık Bakanlığı'nın önümüzdeki dönemde başvuru sürecine ilişkin ayrıntıları paylaşması öngörülüyor.
3 Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı başvuruları nasıl ve nereden yapılacak?
Sağlık Bakanlığı'nın 38 bin personel alımı kapsamında başvuruların, kadro türüne göre farklı kanallar üzerinden gerçekleştirilmesi öngörülüyor.
Sürekli işçi alımlarında İŞKUR aracılığıyla başvuru yapılması beklenirken sözleşmeli personel kadroları için ÖSYM'nin tercih sisteminin kullanılması ihtimali bulunuyor.
4 Sağlık Bakanlığı işçi alımı şartları neler? KPSS ve yaş şartı olacak mı?
Sağlık Bakanlığı'nın önceki yıllarda gerçekleştirdiği sürekli işçi alımlarında eğitim düzeyi ve KPSS puanı şartı aranmamıştı. Bu yıl da benzer bir uygulamanın geçerli olması beklenirken ortaokul, lise, ön lisans ve lisans mezunlarının ilgili kadrolara başvurabileceği öngörülüyor. Alımlara ilişkin genel ve özel koşullar, yayımlanacak resmi ilanlarla netlik kazanacak.
Öte yandan, geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen alımlarda adaylar için 18-40 yaş aralığı şartı uygulanmıştı.