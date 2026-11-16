CHERY TIGGO 7, ailelerin günlük yaşamda karşılaştığı farklı ihtiyaçlara uyum sağlayan özellikleriyle konforlu bir SUV deneyimi sunuyor. Sabah erken saatlerdeki okul yolculuklarından yoğun iş günlerinin ardından eve dönüşlere, hafta sonu aile gezilerinden uzun seyahatlere kadar pek çok farklı kullanım senaryosuna yanıt veren model, soğuk havalarda sunduğu konfor donanımlarıyla da öne çıkıyor.

Türkiye’de satışa sunulan TIGGO 7’nin belirli donanım versiyonlarında bulunan ön koltuk ısıtma özelliği, sürücü ve ön yolcunun soğuk havalarda daha konforlu seyahat etmesine yardımcı oluyor. Ferah iç mekânı ve kullanışlı bagaj alanı da modelin günlük yaşamın değişen ihtiyaçlarına kolayca uyum sağlamasını destekliyor. Hafta içi okul çantaları ve iş eşyaları için kullanılan bagaj alanı, hafta sonlarında kışlık giysilerden seyahat valizlerine kadar farklı eşyaların taşınmasına da imkân tanıyor.

