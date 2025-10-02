ARA
  Mikeno sınıra ulaştı: Sumud Filosu'ndaki 22 gemi Gazze kıyılarına 10 kilometre mesafede

Mikeno sınıra ulaştı: Sumud Filosu'ndaki 22 gemi Gazze kıyılarına 10 kilometre mesafede

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Sumud Filosu, İsrail donanmasının sert müdahalesiyle karşılaştı. Canlı takip sistemlerine göre filonun öncü gemilerinden “Mikeno” Gazze kara sularına giriş yaptı. Geminin durdurulup durdurulmadığı ise henüz netleşmiş değil.


Mikeno sınıra ulaştı: Sumud Filosu'ndaki 22 gemi Gazze kıyılarına 10 kilometre mesafede

Filo başlangıçta 52 gemiden oluşuyordu. Son duruma göre, İsrail saldırıları sonucu el konulan veya gasbedilen gemi sayısı 26’ya yükselmiş durumda. Filodan geriye kalan 22 gemi ise yoluna devam ediyor ve Gazze kıyılarına yaklaşık 10 kilometre mesafede bulunuyor.

Gazze kıyılarından sadece 80 kilometre uzakta ilerleyişini sürdüren filoya bugüne kadar toplam 15 gemiye müdahale edildiği açıklandı.

Alıkonulan Aktivistler ve Türk Vatandaşları

İsrail donanmasının müdahale ettiği gemilerde çok sayıda farklı ülkeden aktivist bulunuyor. Küresel Sumud Filosu Sözcüsü Saif Abukeshek'in açıklamasına göre, alıkonulan Türk vatandaşı sayısı 34’e yükseldi.

Mikeno sınıra ulaştı: Sumud Filosu'ndaki 22 gemi Gazze kıyılarına 10 kilometre mesafede-1

En önde ilerleyen İspanya menşeli Mikeno gemisinde ise Türkiye'den bir aktivist olan Muhammed Huzeyfe Küçükalptekin'in bulunduğu bildirildi. Mikeno'nun Gazze'ye uzaklığı şu an yaklaşık 21 kilometre (11 deniz mili) olarak ölçülüyor.

SUMUD FİLOSU'NUN İLERLEYİŞİNİ CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

Küresel Dayanışma Vurgusu

Alıkonulan aktivistlerin milliyetleri arasında şunlar yer alıyor: 30 İspanyol, 22 İtalyan, 21 Türk, 12 Malezyalı, 11 Tunuslu, 11 Brezilyalı, 10 Fransız, 9 İrlandalı, 8 Cezayirli, 7 ABD’li, 7 Almanyalı ve 6 İngiliz, ile daha birçok ülkeden katılımcı.

Sözcü Abukeshek, bu saldırıların dünya genelinde büyük tepkilere neden olduğunu belirterek, yaşananları “soykırıma karşı küresel dayanışma hareketinin doğuşu” olarak nitelendirdi.

Mikeno sınıra ulaştı: Sumud Filosu'ndaki 22 gemi Gazze kıyılarına 10 kilometre mesafede-2
