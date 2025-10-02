ARA
Emlak Konut'tan Damla Kent açıklaması var

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EKGYO) dün KAP'a Damla Kent Projesi A Etabı 3. Kısım İhalesi hakkında açıklama yaptı.


Emlak Konut'tan dün (1 Ekim) KAP'a yapılan açıklamada ihale süreciyle ilgili şu bilgi paylaşıldı:

İstanbul Başakşehir Damla Kent Projesi Gayrimenkul Sertifikası ihracı kapsamında yer alan, Şirketimizce gerçekleştirilen "İstanbul Başakşehir Damla Kent Projesi A Etabı 3. Kısım Konut ve Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşi" ihalesi gerçekleştirilmiştir.

İhale sonucuna göre, söz konusu işin yapımını üstlenecek yüklenici firma belirlenmiş olup, sözleşme imzalama süreci başlatılmıştır. Bu ihale, toplam 120.781,48 m² inşaat alanını kapsamakta olup, proje kapsamında 483 adet konut inşa edilecektir.

İhalenin değerlendirme ve inceleme sürecinin tamamlanması ve sözleşmenin imzalanmasına ilişkin detaylar, ayrıca kamuoyuna duyurulacaktır; kalan diğer etaplara ait ihale sonuçları ise planlanan takvime uygun olarak ilan edilecektir.

 

